PLS 1. Liga siatkarzy: GKS Katowice - KKS Mickiewicz Kluczbork. Relacja live i wynik na żywo

GKS Katowice jest liderem tabeli siatkarskiej PLS 1. Ligi po wygraniu trzech meczów na otwarcie sezonu - 3:0 z Pierrot Czarnymi Radom, 3:0 z Necko Augustów i 3:1 z Nowak-Mosty MKS Będzin. Siatkarze Mickiewicza Kluczbork pokonali Anioły Toruń 3:1 i SMS PZPS Spała 3:1, ale ponieśli porażkę 2:3 ze Stalą Nysa.

W sezonie 2025/2026 w PLS 1. Lidze wystartowało szesnaście drużyn. Rozgrywki są podzielone na dwie części. W fazie zasadniczej zostaną rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Drużyny, które zajmą w tabeli miejsca 1–8 zagrają w play-off. Zespoły, które które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli dwie ostatnie pozycje (z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała), spadną z PLS 1. Ligi.

Relacja live i wynik na żywo z meczu GKS Katowice - KKS Mickiewicz Kluczbork w sobotę 4 października o godzinie 17.00 na Polsatsport.pl.

