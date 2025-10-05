Ani ŁKS Łódź, ani GKS Tychy nie mogą ostatnio mówić o dobrej formie. Łodzianie od sześciu spotkań nie zaznali smaku zwycięstwa, natomiast tyszanie przegrali pięć kolejnych meczów z rzędu. Nic więc dziwnego, że obie drużyny znajdują się w dolnej strefie tabeli Betclic 1. Ligi.

Minimalnie lepiej prezentują się podopieczni Szymona Grabowskiego, którzy po 11 kolejkach mają na koncie o jeden punkt więcej od rywali. Oba zespoły zanotowały po trzy wygrane w obecnym sezonie, jednak ŁKS może pochwalić się jednym dodatkowym remisem, co daje mu niewielką przewagę w klasyfikacji.

Historia ostatniego bezpośredniego starcia przemawia jednak na korzyść GKS-u - w poprzednim spotkaniu pomiędzy tymi drużynami to tyszanie byli górą, wygrywając 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Łódź - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

ŁO, Polsat Sport