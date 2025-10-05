Betclic 1 Liga: ŁKS Łódź - GKS Tychy. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

ŁKS Łódź - GKS Tychy to spotkanie w ramach 12. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Łódź - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

Ani ŁKS Łódź, ani GKS Tychy nie mogą ostatnio mówić o dobrej formie. Łodzianie od sześciu spotkań nie zaznali smaku zwycięstwa, natomiast tyszanie przegrali pięć kolejnych meczów z rzędu. Nic więc dziwnego, że obie drużyny znajdują się w dolnej strefie tabeli Betclic 1. Ligi.

 

Minimalnie lepiej prezentują się podopieczni Szymona Grabowskiego, którzy po 11 kolejkach mają na koncie o jeden punkt więcej od rywali. Oba zespoły zanotowały po trzy wygrane w obecnym sezonie, jednak ŁKS może pochwalić się jednym dodatkowym remisem, co daje mu niewielką przewagę w klasyfikacji.

 

ZOBACZ TAKŻE: Legia kontra Samsunspor. Co wydarzyło się na murawie? Oto najważniejsze momenty

 

Historia ostatniego bezpośredniego starcia przemawia jednak na korzyść GKS-u - w poprzednim spotkaniu pomiędzy tymi drużynami to tyszanie byli górą, wygrywając 3:1.

 

ŁO, Polsat Sport
1 LIGABETCLIC 1 LIGAGKS TYCHYŁKS ŁÓDŹPIŁKA NOŻNA

