PKO BP Ekstraklasa: Górnik Zabrze - Legia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Górnik Zabrze i Legia Warszawa zmierzą się w meczu 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Który zespół będzie górą w hicie tej serii gier? Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Legia Warszawa od godz. 20:15 na Polsatsport.pl.

Czas na hit 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy! Już w niedzielę na boisko wyjdą ekipy Górnika Zabrze i Legii Warszawa. Kto będzie górą w tym spotkaniu?

 

ZOBACZ TAKŻE: Czy Edward Iordanescu popełnił błąd? Zbigniew Boniek skomentował porażkę Legii


Górnik po dziesięciu kolejkach zajmuje fotel wicelidera tabeli z 19 punktami na koncie. Lukas Podolski i spółka tracą bardzo mało goli, ale w ostatniej kolejce musieli podzielić się punktami z Cracovią.


Legia z kolei chce odbić sobie ostatnią porażkę w Lidze Konferencji. Stołeczny klub niespodziewanie przegrał z tureckim Samsunsporem, ale z kolei na krajowym podwórku spisuje się dobrze, zwłaszcza po ostatnim meczu, gdy pokonał Pogoń Szczecin. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już w niedzielę.


Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Legia Warszawa od godz. 20:15 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 