Czas na hit 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy! Już w niedzielę na boisko wyjdą ekipy Górnika Zabrze i Legii Warszawa. Kto będzie górą w tym spotkaniu?

Górnik po dziesięciu kolejkach zajmuje fotel wicelidera tabeli z 19 punktami na koncie. Lukas Podolski i spółka tracą bardzo mało goli, ale w ostatniej kolejce musieli podzielić się punktami z Cracovią.



Legia z kolei chce odbić sobie ostatnią porażkę w Lidze Konferencji. Stołeczny klub niespodziewanie przegrał z tureckim Samsunsporem, ale z kolei na krajowym podwórku spisuje się dobrze, zwłaszcza po ostatnim meczu, gdy pokonał Pogoń Szczecin. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już w niedzielę.



Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Legia Warszawa od godz. 20:15 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport