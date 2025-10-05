Linette rozpocznie zmagania na kortach w Wuhan od pojedynku z młodą kwalifikantką, Antonią Ruzic. Polka czeka na zwycięstwo w turnieju singlowym od sierpnia, kiedy to w Cincinnati pokonała w świetnym stylu siódmą rakietę świata, Jessicę Pegulę [7:6(5), 3:6, 6:3]. W kolejnej rundzie poznanianka musiała jednak uznać wyższość Weroniki Kudiermietowej, przegrywając 4:6, 3:6. Od tamtej pory Linette zanotowała trzy kolejne niepowodzenia - w US Open, Guadalajarze oraz niedawno podczas turnieju w Pekinie.

Jej najbliższa przeciwniczka, Antonia Ruzic, przeszła przez dwustopniowe kwalifikacje, aby zapewnić sobie miejsce w głównej drabince imprezy. 22-letnia Chorwatka, obecnie notowana na 80. pozycji w rankingu WTA, pewnie pokonała Elisabettę Cocciaretto i Emilianę Arango, nie tracąc przy tym nawet seta. Młoda zawodniczka ma w swoim dorobku 12 tytułów rangi ITF.

Starcie Linette - Ruzic będzie pierwszym bezpośrednim meczem tych zawodniczek w historii.

ŁO, Polsat Sport