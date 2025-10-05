Fręch przystępuje do turnieju w Chinach po nieudanym występie w Pekinie, gdzie już w pierwszej rundzie uległa młodej Niemce Elli Seidel 5:7, 4:6. Ostatnie zwycięstwo Polka odniosła podczas imprezy WTA w Guadalajarze, gdzie jako obrończyni tytułu rozpoczęła zmagania od pewnego triumfu nad Lucrezią Stefanini 6:1, 7:6(6). W kolejnej fazie niespodziewanie przegrała jednak z dużo niżej notowaną Czeszką Nikolą Bartunkovą 5:7, 4:6.

Jej przeciwniczką w Wuhan będzie finalistka Wimbledonu 2021, która ma na swoim koncie dwa tytuły WTA i ćwierćfinał Rolanda Garrosa 2022. Doświadczona, 28-letnia zawodniczka również nie błyszczała w ostatnim czasie - w Pekinie musiała uznać wyższość Marie Bouzkovej już w trzeciej rundzie, przegrywając 3:6, 5:7.

Ostatnie bezpośrednie starcie obu tenisistek zakończyło się wyraźnym zwycięstwem rywalki Fręch. W 1/8 finału turnieju WTA w Monastyrze w 2022 roku Weronika Kudiermietowa, obecnie 30. rakieta świata, pokonała Polkę 6:3, 6:4.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Weronika Kudiermietowa na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport