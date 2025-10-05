Zamienił Japonię na Półwysep Arabski! Znany polski siatkarz zagra tam w nowym sezonie

Maciej Muzaj (rocznik 1994) gra na pozycji atakującego. W swej karierze występował w klubach Gwardia Wrocław, PGE Skra Bełchatów (2012–15, mistrz Polski 2014), Jastrzębski Węgiel (2015–18), Trefl Gdańsk (2018–19), Onico Warszawa (2019), Gazprom-Jugra Surgut (2019–20), Ural Ufa (2020–21), Sir Safety Perugia (2021), Asseco Resovia (2021–23), PSG Stal Nysa (2023–24). W poprzednim sezonie reprezentował barwy japońskiej drużyny Tokio Great Bears.

Zobacz także: Doświadczony siatkarz wraca do PlusLigi! Klub ogłosił transfer

Atakujący rozegrał łącznie dziesięć sezonów w PlusLidze. Wystąpił w 238 meczach, w których zdobył 3490 punktów. Jego rekordowe osiągnięcie to 38 oczek, które wywalczył w starciu Trefla Gdańsk z GKS Katowice (3:2) w październiku 2018 roku.

Muzaj w przeszłości był w orbicie zainteresowań selekcjonerów reprezentacji Polski. Największe sukcesy z kadrą osiągnął w 2019 roku - brązowy medal Ligi Narodów, brąz mistrzostw Europy i srebro Pucharu Świata.

W najbliższym czasie Maciej Muzaj będzie grał w drużynie Al-Hilal VC z Arabii Saudyjskiej. Nowy klub Polaka w przeszłości dwadzieścia razy był mistrzem kraju, po złote medale sięgał m.in. w dwóch ostatnich sezonach.