Indykpol AZS Olsztyn - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

AZS Olsztyn przed laty pięciokrotnie wywalczył mistrzostwo Polski, ale ostatni medal to brąz wywalczony w 2008 roku. Później już tylko raz olszyńscy siatkarze zdołali włączyć się do walki o medale, w 2018 roku, gdy zajęli czwarte miejsce. W poprzednim sezonie nie zdołali zakwalifikować się do fazy play-off i zakończyli rozgrywki PlusLigi na dziewiątej pozycji.

Zobacz także: Gdzie siatkarze reprezentacji Polski zagrają w nowym sezonie? Kluby gwiazd polskiej kadry

Po zakończeniu rozgrywek w drużynie doszło do kilku zmian. Wymieniono m.in. obu rozgrywających - odeszli Eemi Tervaportti oraz Karol Jankiewicz, a ich miejsce zajęli Johannes Tille i Łukasz Kozub. Z Indykpolem AZS rozstali się też przyjmujący Manuel Armoa i Nicolas Szerszeń, a pojawili się Paweł Halaba i Karol Borkowski. Odszedł również reprezentant Polski Szymon Jakubiszak, a nowym środkowym olsztyńskiego klubu został Seweryn Lipiński. Do drużyny dołączył również kanadyjski atakujący Arthur Szwarc.

Kto zagra w Indykpolu AZS Olsztyn w nowym sezonie? W jakim składzie wystąpi ta drużyna? Jakie zmiany zaszły w zespole? Indykpol AZS Olsztyn – kadra na sezon 2025/2026; siatkarze, trener, transfery w załączonej galerii zdjęć: