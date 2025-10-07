Rusza kolejna odsłona Liga Mistrzyń! W ostatniej edycji triumfowały piłkarki Arsenalu, które w finale pokonały zawodniczki Barcelony 1:0 po bramce Stiny Blackstenius.

Pierwszy raz, w porównaniu do lat wcześniejszych, zamiast czterech grup po cztery zespoły będzie jedna liga złożona z 18 drużyn. Każdy klub rozegra sześć spotkań - trzy na własnym stadionie i trzy na wyjeździe. Cztery najlepsze ekipy awansują bezpośrednio do ćwierćfinałów, a o pozostałe miejsca drużyny z miejsc 5-12 powalczą w barażach.

Wśród zawodniczek "Dumy Katalonii" zgłoszonych do tych rozgrywek znalazła się Ewa Pajor. Polka stanowi o sile formacji ofensywnej swojego zespołu. W sześciu meczach ligowych w tym sezonie zdobyła już pięć bramek i zanotowała trzy asysty. Bardzo możliwe, że wystąpi ona w tym spotkaniu od pierwszej minuty.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Bayern Monachium na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 21:00.

MR, Polsat Sport