Liga Mistrzyń: FC Barcelona - Bayern Monachium. Relacja live i wynik na żywo
FC Barcelona - Bayern Monachium to spotkanie pierwszej kolejki fazy ligowej w ramach rozgrywek Ligi Mistrzyń. Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Bayern Monachium na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 21:00.
Rusza kolejna odsłona Liga Mistrzyń! W ostatniej edycji triumfowały piłkarki Arsenalu, które w finale pokonały zawodniczki Barcelony 1:0 po bramce Stiny Blackstenius.
ZOBACZ TAKŻE: Niepokojące słowa Lewandowskiego przed meczem el. MŚ. Jak pójdzie Polakom
Pierwszy raz, w porównaniu do lat wcześniejszych, zamiast czterech grup po cztery zespoły będzie jedna liga złożona z 18 drużyn. Każdy klub rozegra sześć spotkań - trzy na własnym stadionie i trzy na wyjeździe. Cztery najlepsze ekipy awansują bezpośrednio do ćwierćfinałów, a o pozostałe miejsca drużyny z miejsc 5-12 powalczą w barażach.
Wśród zawodniczek "Dumy Katalonii" zgłoszonych do tych rozgrywek znalazła się Ewa Pajor. Polka stanowi o sile formacji ofensywnej swojego zespołu. W sześciu meczach ligowych w tym sezonie zdobyła już pięć bramek i zanotowała trzy asysty. Bardzo możliwe, że wystąpi ona w tym spotkaniu od pierwszej minuty.
Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Bayern Monachium na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 21:00.Przejdź na Polsatsport.pl