WTA w Wuhan: Aryna Sabalenka - Rebecca Sramkova. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Aryna Sabalenka i Rebecca Sramkova zmierzą się ze sobą w ramach turnieju Wuhan Open. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Aryna Sabalenka - Rebecca Sramkova na Polsatsport.pl.

Turniej w Wuhan to ostatni z "tysięczników" w kobiecym sezonie. Warto przypomnieć, że pod koniec października zawodniczki udadzą się na dłuższą przerwę. Najlepsze z nich czeka jeszcze udział w WTA Finals w Rijadzie w listopadzie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka ofiarą hejtu... matek. Ten sam problem ma Świątek

 

Po raz pierwszy w karierze w Wuhan występuje Iga Świątek. 


W ostatnich trzech edycjach turnieju triumfowała Sabalenka. W zeszłorocznym finale liderka światowego rankingu wygrała z Qinwen Zheng 6:3, 5:7, 6:3. Czy ktoś będzie w stanie zdetronizować Białorusinkę?

 

