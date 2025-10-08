Tak jest! Polacy prowadzą w mistrzostwach świata

W męskiej klasie 49er ścigają się 84 załogi z 29 krajów, w kobiecej klasie 49erFX rywalizują 52 duety z 20 państw.

W środę na Sardynii ponownie rozegrano po trzy wyścigi. Obie męskie ekipy biało-czerwonych pływały w czołówce - wygrały jeden z nich, nie zajęły też niższej pozycji niż szósta. Dzięki temu Staniul i Sztorch (AZS AWFiS Gdańsk) awansowali z ósmego na pierwsze miejsce, a Buksak (CŻ Szczecin) i Głogowski (Nauticus YC Olsztyn) z 17. na drugie.

Pierwszą trójkę zamykają Australijczycy Jack Ferguson i Jack Hildebrand, natomiast broniący tytułu Francuzi Erwan Fischer i Clement Pequin spadli z drugiej na dziewiątą lokatę.

Tytus Butowski i Borys Podumis (AZS AWFiS Gdańsk) plasują się na 36. miejscu, a Mateusz Gwóźdź (YKP Gdynia) i Krzysztof Królik (ChKŻ Chojnice) na 68.

Czapska i Rajchert (Spójnia Warszawa) rozpoczęły środowe ściganie od zwycięstwa, a następnie były czwarte oraz 17., dzięki czemu przesunęły się o siedem pozycji – z 13. na szóstą.

Wicemistrzynie Europy z czerwca z Salonik Aleksandra Melzacka (YKP Gdynia) i Sandra Jankowiak (OŚ AZS Poznań) zajmują 25. lokatę, Klara Sobczak (ChKŻ Chojnice) i Magdalena Skórnóg (Nauticus YC Olsztyn) - 40., a Ewa Lewandowska (AZS AWFiS Gdańsk) i Anna Zwara (MKŻ Arka Gdynia) - 45.

Prowadzą Norweżki Pia Dahl Andersen i Nora Edland, które wyprzedzają Hiszpanki Paulę Barcelo i Marię Cantero oraz Australijki Laurę Harding i Annie Wilmot.

Regaty zakończą się w niedzielę.

MR, PAP