Tak jest! Polacy prowadzą w mistrzostwach świata
Znakomicie spisują się polscy żeglarze podczas mistrzostw świata w olimpijskiej klasie 49er w Cagliari. Po dwóch dniach regat prowadzą Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch, a drudzy są Dominik Buksak i Adam Głogowski. W klasie 49erFX Gabriela Czapska i Hanna Rajchert zajmują szóstą lokatę.
W męskiej klasie 49er ścigają się 84 załogi z 29 krajów, w kobiecej klasie 49erFX rywalizują 52 duety z 20 państw.
W środę na Sardynii ponownie rozegrano po trzy wyścigi. Obie męskie ekipy biało-czerwonych pływały w czołówce - wygrały jeden z nich, nie zajęły też niższej pozycji niż szósta. Dzięki temu Staniul i Sztorch (AZS AWFiS Gdańsk) awansowali z ósmego na pierwsze miejsce, a Buksak (CŻ Szczecin) i Głogowski (Nauticus YC Olsztyn) z 17. na drugie.
ZOBACZ TAKŻE: Zwolińska zachwyciła podczas MŚ. Ważna deklaracja po powrocie do kraju
Pierwszą trójkę zamykają Australijczycy Jack Ferguson i Jack Hildebrand, natomiast broniący tytułu Francuzi Erwan Fischer i Clement Pequin spadli z drugiej na dziewiątą lokatę.
Tytus Butowski i Borys Podumis (AZS AWFiS Gdańsk) plasują się na 36. miejscu, a Mateusz Gwóźdź (YKP Gdynia) i Krzysztof Królik (ChKŻ Chojnice) na 68.
Czapska i Rajchert (Spójnia Warszawa) rozpoczęły środowe ściganie od zwycięstwa, a następnie były czwarte oraz 17., dzięki czemu przesunęły się o siedem pozycji – z 13. na szóstą.
Wicemistrzynie Europy z czerwca z Salonik Aleksandra Melzacka (YKP Gdynia) i Sandra Jankowiak (OŚ AZS Poznań) zajmują 25. lokatę, Klara Sobczak (ChKŻ Chojnice) i Magdalena Skórnóg (Nauticus YC Olsztyn) - 40., a Ewa Lewandowska (AZS AWFiS Gdańsk) i Anna Zwara (MKŻ Arka Gdynia) - 45.
Prowadzą Norweżki Pia Dahl Andersen i Nora Edland, które wyprzedzają Hiszpanki Paulę Barcelo i Marię Cantero oraz Australijki Laurę Harding i Annie Wilmot.
Regaty zakończą się w niedzielę.Przejdź na Polsatsport.pl