ORLEN Wisła Płock deklasuje! Kolejne zwycięstwo w Lidze Mistrzów

ORLEN Wisła Płock zmagania w Lidze Mistrzów zaczęła od wygranej 34:33 po zaciętym meczu z OTK Bank-Pick Szeged. Później pokonała HC Zagrzeb 30:27, a w poprzedniej kolejce uległa 26:27 liderowi tabeli SC Magdeburg.

Szczypiorniści Eurofarm Pelister zaczęli od wygranej z HC Zagrzeb (25:23. Kolejne dwa mecze to przegrane: 27:33 z PSG i 28:31 z GOG.

Początek środowego meczu był wyrównany, a gra toczyła się "bramka za bramkę". Dopiero przy stanie 11:10 płocczanie zaczęli odjeżdżać rywalom. W pewnym momencie ich przewaga wynosiła już 5 trafień.

Przy stanie 17:14 do końca pierwszej połowy zostały sekundy, a Xavi Sabate wziął czas. Ostatnia akcja, na raty, ale się udała i na przerwę Wisła schodziła z czterobramkowym prowadzeniem. Najlepszym strzelcem w pierwszej części Melvyn Richardson (6 bramek).

Po przerwie gospodarze chcieli ewidentnie dość szybko powiększyć przewagę i pozbawić rywali jakichkolwiek marzeń o korzystnym wyniku. Siedem punktów przewagi dawało taki komfort. Macedończycy zaryzykowali, tym samym odsłaniając się w defensywie, a to przyniosło kolejne bramki dla Wisły. Ostatecznie szczypiorniści z Płocka wygrali 36:25, a najwięcej trafień zanotował Richardson (8). Należy też pochwalić bramkarza Wisły Mirko Alilovicia, który bronił ze skutecznością 37.5%

ORLEN Wisła Płock - Eurofarm Pelister 36:25 (18:14)

IM, Polsat Sport