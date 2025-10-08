Polska - Nowa Zelandia na żywo. Relacja live i wynik online

Październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski jest drugim pod wodzą nowego selekcjonera kadry Jana Urbana. Poprzednio Polacy zaprezentowali się z dobrej strony, remisując 1:1 z Holandią i wygrywając 3:1 z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata 2026.

Głównym celem Biało-Czerwonych w październiku jest kolejne starcie kwalifikacyjne, tym razem z Litwą, która w tabeli naszej grupy zajmuje czwarte miejsce. Polacy natomiast plasują się na drugiej lokacie, dającej udział w barażach.

Najpierw jednak Biało-Czerwoni mierzą się w towarzyskim spotkaniu na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Nową Zelandią.

- To będzie wyzwanie, ale przyjechaliśmy tu, by wygrać. Mamy pozytywne nastawienie - stwierdził selekcjoner reprezentacji z Oceanii, Darren Bazeley.

Dotąd Polska tylko raz grała z Nową Zelandią. Wtedy - również towarzysko - nasi rodacy odnieśli triumf 2:0. Bramki zdobyli Krzysztof Ratajczyk i Mariusz Kukiełka.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Nowa Zelandia na Polsatsport.pl. Początek w czwartek 9 października o godzinie 20:45.