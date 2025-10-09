Anglia - Walia. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Anglia - Walia to jeden z czwartkowych meczów towarzyskich w ramach przygotowań do eliminacji mistrzostw świata. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

W rozgrywkach klubowych takie starcie można byłoby określić mianem derbów Wielkiej Brytanii. Mecze obu drużyn zawsze wywołują dużo emocji wśród kibiców, podobnie jak konfrontacje jednych i drugich ze Szkotami.

 

Ostatni raz Anglicy mierzyli się z Walijczykami w listopadzie 2022 roku w fazie grupowej mistrzostw świata w Katarze. Wówczas "Synowie Albionu" wygrali 3:0.

 

W obecnej kampanii eliminacyjnej do przyszłorocznego mundialu w USA, podopieczni Thomasa Tuchela po pięciu spotkaniach mają komplet 15 punktów i znakomity bilans bramkowy 13:0. Z kolei Walijczycy po pięciu starciach odnieśli trzy zwycięstwa, zanotowali remis i ponieśli porażkę i z 10 "oczkami" zajmują trzecie miejsce w grupie.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Anglia - Walia na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
