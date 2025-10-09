Coco Gauff - Shuai Zhang na żywo. WTA w Wuhan. Relacja live i wynik online

Coco Gauff - Shuai Zhang to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Wuhan. Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Shuai Zhang na Polsatsport.pl.

Coco Gauff to jedna z największych gwiazd, która bierze udział w imprezie rangi WTA 1000 w Wuhan. W drabince Amerykanka została rozstawiona z numerem 3.

 

W pierwszej rundzie Gauff miała wolny los. W drugiej natomiast w świetnym stylu wyeliminowała Japonkę Moyukę Uchijimę, oddając jej zaledwie jednego gema.

 

Przeciwniczką Amerykanki w 1/8 finału Wuhan Open jest 142. na światowej liście Shuai Zhang. Chinka sprawiła dwie niespodzianki przed własną publicznością. Odprawiła turniejową "14" Amerykankę Emmę Navarro oraz Rumunkę Soranę Cirsteę.

 

Gauff i Zhang do tej pory spotkały się trzykrotnie. Za każdym razem lepsza bez straty seta była Amerykanka (WTA Miami 2022, US Open 2022, United Cup 2025).

 

