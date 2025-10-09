Tauron Liga: #Volley Wrocław - LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Relacja live i wynik na żywo

Kibice kobiecej siatkówki w Polsce długo czekali na ten moment, ale wreszcie doczekali się. Rusza Tauron Liga w sezonie 2025/2026, a na jej inaugurację zaplanowano starcie #Volley Wrocław - LOS Nowy Dwór Mazowiecki.

Miejscowe poprzedni sezon skończyły na dziesiątej pozycji. Po rundzie zasadniczej ekipa ze stolicy Dolnego Śląska miała tylko trzy punkty przewagi nad ostatnim, spadkowym miejscem. Wrocławianki odniosły siedem zwycięstw i poniosły piętnaście porażek. Być może w tym sezonie uda się poprawić ten wynik.

Z kolei LOS Nowy Dwór Mazowiecki to beniaminek Tauron Ligi, więc jego celem jest spokojne utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Przekonamy się, jak nowicjusz poradzi sobie w gronie czołowych drużyn w kraju.

Relacja live i wynik na żywo meczu #Volley Wrocław - LOS Nowy Dwór Mazowiecki na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport