Kto zbudował skład na mistrzostwo, a kto zaskoczy debiutem? TAURON Liga już gotowa do gry

DevelopRes Rzeszów i PGE Budowlani Łódź faworytami do złota

Wydaje się, że o mistrzostwo Polski w siatkówce kobiet powinny bić się zespoły DevelopRes Rzeszów i PGE Budowlani Łódź. Rzeszowianki to obrończynie tytułu. Do największej zmiany w klubie doszło na stanowisku trenera. Po mistrzowskiej kampanii odszedł Stephane Antiga i za grę zespołu odpowiadać będzie Hiszpan Cesar Hernandez Gonzalez wspólnie z Jeleną Blagojević. Do tego do drużyny dołączyły m.in.: Julita Piasecka, Laura Jansen, Svitlana Dorsman i Dominika Pierzchała.



Kadra jest bardzo mocna i może namieszać również w europejskich pucharach.



Swoje aspiracje mają też PGE Budowlani Łódź. Ekipa prowadzona od lat przez Macieja Biernata poprzedni sezon zakończyła na najniższym stopniu podium. W przerwie między rozgrywkami dokonała jednak kilku ciekawych ruchów. Do Budowlanych dołączyły m.in.: Rodica Buterez oraz Joanna Lelonkiewicz.



Do tego w pionie szkoleniowym postawiono na stabilizację, co może przynieść efekt w postaci wielkiego sukcesu.

Kto może liczyć się w walce o awans do europejskich pucharów?

Za plecami czołowej dwójki powinna toczyć się emocjonująca walka o brązowy medal oraz awans do europejskich pucharów. Zamieszanych w nią może być przynajmniej kilka drużyn. Wysoko oceniany jest potencjał kadrowy takich zespołów jak: ŁKS Commercecon Łódź, Metalkas Pałac Bydgoszcz, MOYA Radomka Radom i BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.



O odbudowę swojej pozycji na krajowym podwórku powalczy też Lotto Chemik Police, który w ostatnich miesiącach zmagał się z wieloma problemami finansowymi i administracyjnymi.

Zespoły skazywane na walkę o utrzymanie

Przed rokiem z najwyższą klasą rozgrywkową pożegnał się MKS Kalisz, a do końca w walkę o utrzymanie zamieszany był zespół Sokół & Hargic Mogilno. Wydaje się, że ponownie czeka go trudne zadanie.



W gronie kandydatów do zajęcia miejsc na końcu stawki znajduje się też ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki. To beniaminek, który osiągnął największy sukces w swojej historii. Teraz jednak poziom trudności wzrasta i o utrzymanie będzie bardzo trudno. W zależności od tego, jak potoczy się ten sezon, w walce o utrzymanie mogą pojawić się też m.in. #VolleyWrocław czy UNI Opole.

Transmisje meczów TAURON Ligi w Polsacie

Na sportowych antenach Polsatu transmitowane będą najważniejsze mecze TAURON Ligi. Nie zabraknie rzeczowych analiz i profesjonalnego komentarza. Faza zasadnicza potrwa to marca 2026 roku, a później rozpocznie się walka w fazie pucharowej, której stawką będą medale mistrzostw Polski. Plan transmisji pierwszej kolejki TAURON Ligi można zobaczyć TUTAJ.

