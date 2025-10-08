Pożar podczas pucharowego meczu siatkarek! Spotkanie przerwane

We wtorek, 7 października, w ramach Pucharu Turcji siatkarek zmierzyły się ze sobą drużyny Aras Spor i Turk Hava Yollari. Spotkanie od początku było bardzo wyrównane, jednak pierwsze dwa sety padły łupem zawodniczek z Izmiru. Ekipa ze Stambułu próbowała odwrócić losy rywalizacji, podejmując skuteczną walkę w trzeciej partii.

Właśnie w trakcie trzeciego seta doszło do niebezpiecznej sytuacji. Przy prowadzeniu 14:11 dla Turk Hava Yollari w górnej części hali zauważono niewielki pożar, który - jak się później okazało - powstał w wyniku awarii instalacji oświetleniowej. Sędziowie natychmiast przerwali grę, a służby techniczne przystąpiły do działań. Na szczęście ogień szybko opanowano, a nikomu nic się nie stało.

Po dokładnych oględzinach obiektu i uzyskaniu zgody organizatorów spotkanie zostało wznowione. Zawodniczki obu drużyn wróciły do gry, a mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem Aras Spor 3:1.

ŁO, Polsat Sport