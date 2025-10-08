Przenosiny Tomasza Fornala do Turcji były jednym z najgorętszych hitów tegorocznego okna transferowego. To pierwszy zagraniczny epizod zawodnika, który przez lata stanowił o sile Jastrzębskiego Węgla. Wraz z przyjściem nowego siatkarza to tureckiego zespołu wiążą się spore oczekiwania, ale jak widać na filmie opublikowanym na Instagramie przez Ziraat Bankasi Ankara, Polak doskonale odnalazł się w nowych barwach.

- Tomasz Fornal odbył swój pierwszy trening z naszym zespołem. Razem po wielkie cele w tym sezonie - napisał klub, który opublikował komunikat po turecku, angielsku i... polsku robiąc ukłon w kierunku fanów zawodnika.



Na wszystko zareagowała mama zawodnika - Dorota, która w krótkich i wymownych słowach dała wyraz swoim uczuciom.



"Tęsknię" - napisała Dorota Fornal w komentarzu pod postem klubu. Na wszystko "serduszkiem" odpowiedział zawodnik.



Tomasz Fornal będzie występował w Ziraacie Bankasi Ankara między innymi z Trevorem Clevenot oraz Nimirem Abdel-Azizem w składzie. Stawiany w roli faworytów do mistrzostwa kraju zespół poprowadzi Mustafa Kavaz.



Fornal w przeszłości wystepował w takich klubach jak JSW Jastrzębski Węgiel czy Cerrad Enea Czarni Radom. Swoje pierwsze siatkarskie kroki stawiał w krakowskim Hutniku, a także ukończył SMS w Spale, gdzie grał także w pierwszej lidze.

