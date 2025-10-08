PGE Budowlani Łódź z jakościowymi wzmocnieniami. Włączą się do walki o mistrzostwo?

Drużyna z Łodzi od lat należy do czołówki ekstraklasy siatkarek. W czterech ostatnich sezonach docierała do strefy medalowej, jednak odpadała w półfinale. Szczególnie bolesna była dla nich przegrana rywalizacja o ostatni finał z lokalnym rywalem ŁKS Commercecon, którą w niewielkim stopniu osłodziło zdobycie brązowego medalu.



Teraz w klubie ambicje są jeszcze większe i sięgają pierwszego w historii PGE Budowlanych mistrzowskiego tytułu.

- Chcę to powiedzieć głośno i nie boję się tego: moim celem, ale mam nadzieję, że także mojej drużyny jest w nadchodzącym sezonie gra w finale i do tego będziemy dążyć – przyznała rozgrywająca i kapitan PGE Budowlanych Alicja Grabka.

Duże ambicje mają swoje podstawy w składzie, który będzie rywalizował w ekstraklasie oraz Lidze Mistrzyń. Poza Serbką Jeleną Blagojevic, która zakończyła karierę, trzon zespołu został utrzymany, a drużyna wyraźnie wzmocniona.

Za prawdziwy hit transferowy lata można uznać pozyskanie przez klub z Łodzi Bruny Honorio. 35-letnia brazylijska atakująca w poprzednim sezonie miała duży udział w wywalczeniu przez DevelopRes Rzeszów mistrzostwa kraju i Pucharu Polski. Bardzo dobrze spisywała się też w swoich poprzednich klubach w Polsce - Moya Radomce Radom oraz Chemiku Police, z którym również zdobyła złoty medal.

Mocnym punktem PGE Budowanych może być też pozyskana w przerwie między rozgrywkami kapitan reprezentacji Rumunii Rodica Buterez, wybrana w 2022 roku najlepszą siatkarką w swoim kraju. 26-letnia przyjmująca ostatni sezon spędziła w rumuńskim CSO Voluntari 2005, wcześniej grała w niemieckim SC Poczdam, a teraz zadebiutuje na parkietach polskiej ligi. Dużo bardziej znana w kraju jest środkowa Joanna Lelonkiewicz (wcześniej Pacak), występująca ostatnio w BKS-ie Bostik ZGO Bielsko-Biała. Do ekipy z Łodzi dołączyły też mająca polskie korzenie reprezentantka Szwajcarii 26-letnia atakująca Maja Storck (ostatnio Cda Volley Talmassons), 30-letnia środkowa Paulina Majkowska (Beziers Volley) oraz 18-letnia rozgrywająca Nadia Siuda (SMS PZPS Szczyrk) i rok starsza środkowa Agata Milewska (Stal Mielec).

W klubie podkreślają, że równie ważne, jak pozyskanie nowych wartościowych siatkarek, jest pozostanie w drużynie jej liderek, w tym m.in. reprezentantek Polski - przyjmującej Pauliny Damaske, libero Justyny Łysiak i Grabki oraz przyjmującej Karoliny Drużkowskiej, czy słoweńskiej środkowej Sasy Planinsec.

- Uważam, że mamy większy potencjał i piłka jest po naszej stronie, żeby ten potencjał wykorzystać. Jesteśmy bardziej stabilnym zespołem na każdej pozycji. Mamy dużo bardziej zrównoważony atak oraz przyjmujące, które w zasadzie wszystkie są w swoim najlepszym okresie kariery. Mamy zawodniczki, które cały czas idą do przodu, więc mamy duże pole manewru oraz do rozwoju – przyznał trener Maciej Biernat, dla którego będzie to piąty sezon w roli szkoleniowca łódzkiego zespołu.

Obiecująco w wykonaniu PGE Budowalnych wypadły przedsezonowe gry kontrolne. Łodzianki triumfowały w Memoriale Michała Cichego w Łodzi, którego MVP wybrano Drużkowską, a w ostatnim sprawdzianie formy przed startem ligowych rozgrywek pokonały gładko Sokół & Hagric Mogilno 4:0.

- Widzę jak dziewczyny pracują na treningach, jak jesteśmy świadomą grupą. Oczywiście, jest jeszcze sporo do poprawy i dużo miejsca na to, aby faktycznie wycisnąć progres z tej grupy. Cieszę się, że w trakcie przygotowań uniknęliśmy poważnych kontuzji i mogliśmy spokojnie przepracować ten czas w zdrowiu. Pracowaliśmy naprawdę sumiennie, z dobrą jakością na treningach i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia gry o punkty – zapewnił Biernat.

Nowy sezon łodzianki zainaugurują w piątek meczem przed własną publicznością z ITA Tools Stalą Mielec.

Skład PGE Budowlani Łódź na sezon 2025/26:

rozgrywające: Alicja Grabka, Nadia Siuda;

przyjmujące: Paulina Damaske, Aleksandra Wenerska, Karolina Drużkowska, Rodica Buterez (Rumunia);

środkowe: Joanna Lelonkiewicz, Paulina Majkowska, Agata Milewska, Sasa Planinsec (Słowenia);

atakujące: Bruna Honorio (Brazylia), Maja Storck (Szwajcaria);

libero: Justyna Łysiak, Kornelia Drosdowska;

trener: Maciej Biernat

ST, PAP