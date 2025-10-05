W pierwszej połowie poprzedniej dekady Asseco Resovia była potęgą w rozgrywkach PlusLigi. Od 2017 roku nastąpiły jednak gorsze czasy. Choć w rzeszowskim klubie nie brakowało siatkarskich gwiazd, drużyna zwykle spisywała się poniżej oczekiwań. Tylko raz, w 2023 roku, udało się Resovii wspiąć na najniższy stopień ligowego podium. Sukcesem było również wywalczenie Pucharu CEV w 2024 roku.

Poprzedni sezon PlusLigi drużyna zakończyła na szóstym miejscu. W przerwie między rozgrywkami zaszły w Asseco Resovii spore zmiany. Zespół opuściło dziewięciu zawodników, wśród nich kilka gwiazd, m.in. Bartosz Bednorz, Stephen Boyer i Karol Kłos.

Rzeszowski klub popisał się też kilkoma hitowymi transferami. W Asseco Resovii pojawi się solidny zaciąg z Kędzierzyna-Koźla. Na Podkarpacie przeprowadzili się stamtąd dwaj reprezentanci Polski - rozgrywający Marcin Janusz oraz środkowy Mateusz Poręba, a także amerykański libero Erik Shoji. Drużynę wzmocni też doświadczony przyjmujący Artur Szalpuk. Do klubu wracają Karol Butryn - jeden z najlepszych atakujących PlusLigi oraz francuski przyjmujący Yacine Louati. W polskiej lidze zadebiutuje natomiast kanadyjski środkowy Danny Demyanenko.

W Asseco Resovii doszło też do zmiany trenera. Po roku współpracy odszedł fiński szkoleniowiec Tuomas Sammelvuo. Zastąpi go Włoch Massimo Botti, który w poprzednim sezonie doprowadził do tytułu mistrza Polski Bogdankę LUK Lublin.

Kto zagra w Asseco Resovii w nowym sezonie? W jakim składzie wystąpi ta drużyna? Jakie zmiany zaszły w zespole? Asseco Resovia Rzeszów – kadra na sezon 2025/2026; siatkarze, trener, transfery w załączonej galerii zdjęć:

Asseco Resovia - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery Zobacz galerię

