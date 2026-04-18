Wilfredo Leon show w półfinale PlusLigi! Oto, jak poprowadził Bogdankę do walki o złoto

Bogdanka LUK Lublin po raz drugi z rzędu zagra o mistrzostwo Polski. Ogromny udział w awansie do finału PlusLigi miał Wilfredo Leon. Przyjmujący w dwóch ostatnich meczach z PGE Projektem Warszawa zdobył aż 43 punkty i był najlepszym zawodnikiem swojej drużyny.

W pierwszym meczu półfinałowym, który odbył się w Warszawie, Bogdanka zaliczyła lekki falstart i przegrała pierwszą odsłonę. Kolejne trzy należały już jednak do Wilfredo Leona i spółki. Lublinianie postawili tym samym wielki krok w kierunku walki o mistrzostwo Polski. 

 

Kropkę nad "i" postawili w sobotę na własnym terenie. W drugim meczu pokonali PGE Projekt Warszawa 3:1 i zamknęli rywalizację toczącą się do dwóch zwycięstw. Awansowali do finału, w którym o obronę tytułu powalczą z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Co ciekawe, rok temu bezpośrednia walka o mistrzostwo Polski również toczyła się między tymi dwoma drużynami

 

W obu starciach półfinałowych niebagatelną rolę odegrał Leon. W meczu w Warszawie zdobył aż 25 punktów: 17 atakiem, pięć zagrywką i trzy blokiem. Zanotował również bardzo dobre wskaźniki w ataku i przyjęciu. 

 

Podobnie, choć nieco skromniej punktowo, wyglądało to w sobotnim spotkaniu. 18 "oczek", z czego aż sześć zdobytych serwisem (10 w ataku i dwa w bloku), znów było najbardziej okazałą liczbą wśród kolegów z drużyny. Leon otrzymał również nagrodę dla MVP.

 

KP, PAP
