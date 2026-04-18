Kaczmarek zaskoczył na antenie! Zdradził swoją "czternastkę"

Imprezą docelową podopiecznych Nikoli Grbicia na ten rok są mistrzostwa Europy. Polacy bronią tytułu wywalczonego trzy lata temu na parkietach we Włoszech, Bułgarii, Macedonii Północnej i Izraela.

Do rozpoczęcia turnieju, który tym razem odbędzie się w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i ponownie we Włoszech, zostało jeszcze sporo czasu. Zmagania zostały zaplanowane na 9-26 września. Nie zmienia to jednak faktu, że już teraz trwa dyskusja, kto powinien znaleźć się w kadrze serbskiego selekcjonera. O swój typ pokusił się Kaczmarek.

- Jeśli będą wszyscy zdrowi, to mogę podać całą "czternastkę", która pojedzie na mistrzostwa Europy. Po tylu latach współpracy z Nikolą, wydaje mi się, że to będzie "czternastka", która pojedzie na mistrzostwa Europy - powiedział.

Oto skład reprezentacji Polski na EuroVolley wg. Łukasza Kaczmarka:

Rozgrywający: Firlej, Komenda

Atakujący: Sasak, Bołądź

Środkowi: Kochanowski, Bieniek, Jakubiszak

Przyjmujący: Fornal, Leon, Semeniuk, Śliwka, Szalpuk

Libero: Granieczny, Popiwczak

