Kaczmarek zaskoczył na antenie! Zdradził swoją "czternastkę"

Krystian NatońskiSiatkówka

Łukasz Kaczmarek, który był gościem sobotniego wydania magazynu #7Strefa, zaskoczył prowadzących studio oraz widzów. Atakujący wytypował "czternastkę", która jego zdaniem wybierze się na tegoroczne mistrzostwa Europy.

Łukasz Kaczmarek podał skład Polaków na mistrzostwa Europy
Łukasz Kaczmarek

Imprezą docelową podopiecznych Nikoli Grbicia na ten rok są mistrzostwa Europy. Polacy bronią tytułu wywalczonego trzy lata temu na parkietach we Włoszech, Bułgarii, Macedonii Północnej i Izraela.

 

Do rozpoczęcia turnieju, który tym razem odbędzie się w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i ponownie we Włoszech, zostało jeszcze sporo czasu. Zmagania zostały zaplanowane na 9-26 września. Nie zmienia to jednak faktu, że już teraz trwa dyskusja, kto powinien znaleźć się w kadrze serbskiego selekcjonera. O swój typ pokusił się Kaczmarek.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wicemistrz olimpijski opuścił klub PlusLigi! To koniec wspólnej drogi

 

- Jeśli będą wszyscy zdrowi, to mogę podać całą "czternastkę", która pojedzie na mistrzostwa Europy. Po tylu latach współpracy z Nikolą, wydaje mi się, że to będzie "czternastka", która pojedzie na mistrzostwa Europy - powiedział.

 

Oto skład reprezentacji Polski na EuroVolley wg. Łukasza Kaczmarka:

 

Rozgrywający: Firlej, Komenda
Atakujący: Sasak, Bołądź
Środkowi: Kochanowski, Bieniek, Jakubiszak
Przyjmujący: Fornal, Leon, Semeniuk, Śliwka, Szalpuk
Libero: Granieczny, Popiwczak

 

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ataki w meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn
