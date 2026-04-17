Gheorghe Cretu odkrył karty! 36 siatkarzy w szerokiej kadrze

W tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarze reprezentacji Serbii będą rywalizowali na turniejach w Brasilii (10-14 czerwca), w Orleanie (24-28 czerwca), a w trzecim tygodniu rozgrywek będą gospodarzami zawodów w Belgradzie (15-19 lipca).

Zobacz także: Liga Narodów siatkarzy 2026. Terminarz. Daty i godziny wszystkich meczów. Kiedy gra Polska?

Najważniejszą imprezą 2026 roku będą mistrzostwa Europy. Serbowie zagrają w Tampere, gdzie będą rywalizowali z Finlandią, Estonią, Holandią, Belgią oraz Danią. Pierwsze spotkanie w grupie C rozegrają 11 września.

Gheorghe Cretu prowadzi serbską kadrę od 2025 roku. Pierwszy sezon nie był zbyt udany. Drużyna zajęła 16. miejsce w końcowej klasyfikacji Ligi Narodów. Na mistrzostwach świata odpadli w 1/8 finału, po porażce 2:3 z Iranem i zostali sklasyfikowani na 10. miejscu.

W sztabie reprezentacji Serbii Cretu wspierają: Neven Majstorović (drugi trener), Matijas Rebeles Kioci, Francesco Garera (trenerzy przygotowania fizycznego), Dorde Pejić, Jakub Nalepka (statystycy), Nikola Milicević, Ivan Ruzić (fizjoterapeuci) oraz Edin Skorić (menadżer zespołu).

Skład reprezentacji Serbii siatkarzy na 2026 rok:

rozgrywający: Aleksa Batak, Nikola Jovović, Stefan Marić, Andrej Polomac, Vuk Todorović, Danilo Veselić

przyjmujący: Nikola Brborić, Ignjat Dopuć, Danilo Ilić, Marko Ivović, Miran Kujundzić, Vuk Kulpinać, Lazar Marinović, Pavle Perić, Stefan Ranković, Zarko Ubiparip

atakujący: Drazen Luburić, Veljko Masulović, Dusan Nikolić, Petar Premović, Aleksander Sosa, Bozidar Vucević

środkowi: Vladimir Gajović, Stefan Kokeza, Petar Krsmanović, Nemanja Masulović, Aleksandar Nedeljković, Nikola Pavlović, Aleksa Polomac, Dusan Petrović, Andrej Rudić, Aleksandar Stefanović

libero: Lazar Jeremić, Dusan Jović, Stefan Negić, Vukasin Ristić.

Polsat Sport, ossrb.org