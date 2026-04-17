Liga Narodów siatkarzy 2026. Terminarz. Daty i godziny wszystkich meczów. Kiedy gra Polska?

Liga Narodów siatkarzy 2026 zostanie rozegrana między 10 czerwca i 2 sierpnia. Będzie to ósma edycja tej imprezy. W poprzedniej triumfowała reprezentacja Polski, która w finale rozegranym w Ningbo pokonała Włochy 3:0.

W VNL 2026 weźmie udział 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

Uczestnicy Ligi Narodów siatkarzy 2026: Argentyna – Belgia – Brazylia – Bułgaria – Chiny – Francja – Iran – Japonia – Kanada – Kuba – Niemcy – Polska – Serbia – Słowenia – Turcja – Ukraina – USA – Włochy.

Łącznie zostanie rozegranych dziewięć turniejów. W każdym tygodniu, w trzech różnych lokalizacjach, rywalizować będą trzy grupy, po sześć drużyn w każdej.

Osiem zespołów awansuje do turnieju finałowego - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Turniej finałowy, podobnie jak w ubiegłym roku, zostanie rozegrany w mieście Ningbo w Chinach; odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia. Drużyny będą rywalizowały systemem pucharowym - ćwierćfinały, półfinały i mecze o medale.

Ligę Narodów po raz pierwszy rozegrano w 2018 roku. Jest to kontynuacja Ligi Światowej, którą organizowano w latach 1990-2017. Reprezentacja Polski w premierowym występie w VNL zajęła piąte miejsce. W każdej z kolejnych edycji Polacy zdobywali medale - brąz (2019), srebro (2021), brąz (2022), złoto (2023), brąz (2024) oraz złoto (2025). Jak zaprezentują się podczas VNL 2026?

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Liga Narodów siatkarzy 2026 - terminarz. Kiedy mecze?

1. tydzień (10-14 czerwca)

grupa 1 (Ottawa, Kanada) Francja, Kanada, Niemcy, Turcja, USA, Włochy

2026-06-10: Turcja – USA (środa, godzina 17.00)

2026-06-10: Francja – Włochy (środa, godzina 22.00)

2026-06-11: Kanada – Niemcy (czwartek, godzina 1.30)

2026-06-11: Niemcy – Włochy (czwartek, godzina 22.00)

2026-06-12: Kanada – Francja (piątek, godzina 1.30)

2026-06-12: Niemcy – USA (piątek, godzina 22.00)

2026-06-13: Turcja – Francja (sobota, godzina 1.30)

2026-06-13: Kanada – USA (sobota, godzina 22.00)

2026-06-14: Turcja – Włochy (niedziela, godzina 1.30)

2026-06-14: Niemcy – Francja (niedziela, godzina 17.00)

2026-06-14: Kanada – Turcja (niedziela, godzina 20.30)

2026-06-15: USA – Włochy (poniedziałek, godzina 0.00).