Nikola Grbić ogłosił szeroki skład. Oto jego wybrańcy!

Sezon klubowy zmierza do końca. Najważniejsze rozgrywki ligowe w Europie są na finiszu, wkrótce poznamy krajowych mistrzów. Podobnie rzecz ma się w rozgrywkach międzynarodowych - tam najlepsze zespoły szykują się do finałowych batalii.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy grają polscy siatkarze w sezonie reprezentacyjnym? Terminarz



To z kolei oznacza, że niechybnie zbliża się początek sezonu reprezentacyjnego. W tym roku Biało-Czerwonych czekają przede wszystkim mistrzostwa Europy. Zanim jednak dojdzie do imprezy docelowej, kadrowicze rozegrają między innymi Ligę Narodów, a także spotkania towarzyskie.

W czwartek 16 kwietnia selekcjoner Nikola Grbić ogłosił szeroką listę zawodników, z którymi rozpocznie współpracę w sezonie 2026. Znalazło się na niej aż 37 nazwisk.

Szeroki skład reprezentacji Polski na sezon 2026:

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Dawid Dulski, Wojciech Gajek, Bartosz Gomułka, Aliaksei Nasevich, Kewin Sasak

Przyjmujący: Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Michał Grabek, Jakub Kiedos, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Jakub Szymański, Aleksander Śliwka, Bartosz Zych



Środkowi: Mateusz Bieniek, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Adrian Markiewicz, Jakub Nowak, Mateusz Nowak, Mateusz Poręba



Rozgrywający: Marcel Bakaj, Błażej Bień, Jan Firlej, Marcin Komenda, Jakub Przybyłkowicz, Sergiusz Serafin



Libero: Jakub Ciunajtis, Bartosz Fijałek, Maksymilian Granieczny, Maksym Kędzierski, Jakub Popiwczak