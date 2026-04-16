Nagły telefon do Nikoli Grbicia! Po tej rozmowie doszło do zmiany w kadrze

Norbert Huber to jeden z wielkich nieobecnych w reprezentacji Polski na zbliżający się sezon. Siatkarz zrezygnował z gry w kadrze z przyczyn zdrowotnych. Do absencji środkowego odniósł się selekcjoner Nikola Grbić.

Nikola Grbić ogłosił szeroką kadrę siatkarzy na sezon 2026. Jednym z wielkich nieobecnych jest środkowy Norbert Huber. Siatkarz japońskiego klubu Wolfdogs Nagoya miał początkowo znaleźć się w gronie wybrańców selekcjonera, ale w ostatniej chwili musiał zrezygnować ze względu na problemy zdrowotne.

Huber poinformował kibiców za pośrednictwem mediów społecznościowych, że ze względu na ostatnie problemy ze zdrowiem, nie będzie do dyspozycji trenera. Nikola Grbić odniósł się do tej sprawy podczas konferencji prasowej.

 

– Rozmawialiśmy miesiąc, może półtora miesiąca temu, kiedy był chory i nie wiedzieliśmy, ani on, ani ja, jak ta sytuacja się potoczy. Ustaliliśmy, że będziemy rozmawiać, kiedy wróci, kiedy będzie zdrowy, kiedy klubowy lekarz da mu zielone światło, że może wrócić do treningu i mam nadzieję, że to będzie szybko – powiedział selekcjoner.

 

 

– Wylądowałem na lotnisku jakieś 30 minut temu, a Norbi zadzwonił do mnie i powiedział, że niestety nie może być w reprezentacji, bo ma problemy zdrowotne. Dlatego w tym sezonie nie będzie go z nami – dodał Grbić.

 

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 