Szok! Norbert Huber zrezygnował z gry w reprezentacji Polski

Karolina PotrykusSiatkówka

Norbert Huber w mediach społecznościowych poinformował, że w obecnym sezonie nie pojawi się w kadrze powołanej przez Nikolę Grbicia. Przypomnijmy, że selekcjoner Biało-Czerwonych kadrę ogłosił 16 kwietnia.

Mężczyzna w czerwonej koszulce sportowej z zaciętą miną.
fot. Cyfrasport
Środkowy Wolfdogs Nagoya i reprezentacji Polski o swojej decyzji poinformował na instastory. 

 

"Dziś ważny dzień dla siatkarskiej reprezentacji Polski. Trener ogłosi listę powołanych. Na tej liście zabraknie mojego nazwiska. Poinformowałem trenera dziś w rozmowie telefonicznej, iż podjąłem decyzję, że ze względu na ostatnie problemy ze zdrowiem, nie będę do jego dyspozycji.

 

To był zaszczyt i duma grać i reprezentować kraj w ostatnich latach. Ta decyzja była trudna, ale nie mogę lekceważyć obecnej sytuacji zdrowotnej. Wierzę, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Dziękuję za wszystko" - można przeczytać w komunikacie siatkarza. 

 

Szkoleniowiec Biało-Czerwonych 16 kwietnia ogłosił skład reprezentacji Polski na sezon 2026. Kadrę można zobaczyć TUTAJ. Docelową imprezą tego roku są wrześniowe mistrzostwa Europy.

 

 

Huber w reprezentacji Polski zadebiutował w 2019 roku, a w 2023 roku zdobył złoty medal Mistrzostw Europy. W 2024 roku sięgnął po srebro na Igrzyskach Olimpijskich. Rok później stanął na najniższym stopniu mistrzostw świata.

 

Przejdź na Polsatsport.pl
NORBERT HUBERREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 