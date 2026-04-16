Szok! Norbert Huber zrezygnował z gry w reprezentacji Polski

Środkowy Wolfdogs Nagoya i reprezentacji Polski o swojej decyzji poinformował na instastory.

"Dziś ważny dzień dla siatkarskiej reprezentacji Polski. Trener ogłosi listę powołanych. Na tej liście zabraknie mojego nazwiska. Poinformowałem trenera dziś w rozmowie telefonicznej, iż podjąłem decyzję, że ze względu na ostatnie problemy ze zdrowiem, nie będę do jego dyspozycji.

To był zaszczyt i duma grać i reprezentować kraj w ostatnich latach. Ta decyzja była trudna, ale nie mogę lekceważyć obecnej sytuacji zdrowotnej. Wierzę, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Dziękuję za wszystko" - można przeczytać w komunikacie siatkarza.

Szkoleniowiec Biało-Czerwonych 16 kwietnia ogłosił skład reprezentacji Polski na sezon 2026. Kadrę można zobaczyć TUTAJ. Docelową imprezą tego roku są wrześniowe mistrzostwa Europy.

Huber w reprezentacji Polski zadebiutował w 2019 roku, a w 2023 roku zdobył złoty medal Mistrzostw Europy. W 2024 roku sięgnął po srebro na Igrzyskach Olimpijskich. Rok później stanął na najniższym stopniu mistrzostw świata.