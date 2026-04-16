Wielcy nieobecni kadry Grbicia. Tych siatkarzy zabrakło na liście

Sezon reprezentacyjny 2026 polscy siatkarze rozpoczną turniejem na Górnym Śląsku. 20 maja w Sosnowcu zmierzą się z Serbią. Następnie, już w Katowicach, podejmą Ukrainę i Bułgarię.

Kolejnym przystankiem w reprezentacyjnej trasie będzie Liga Narodów. Tradycyjnie została ona podzielona na trzy turnieje interkontynentalne, które zwieńczy rywalizacja ośmiu najlepszych drużyn w Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.



Stacją końcową międzynarodowych rozgrywek będą mistrzostwa Europy, które w terminie 09-26 września odbędą się w Bułgarii, Finlandii, Rumuni i we Włoszech. Warto dodać, że reprezentacja Polski będzie broniła tytułu wywalczonego przed trzema laty we Włoszech.

W czwartek 16 kwietnia trener Grbić ogłosił szeroką kadrę. Listę 37 nazwisk przedstawiamy TUTAJ. A kogo na niej zabrakło? Sprawdź w załączonej galerii.