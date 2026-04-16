Stało się tradycją, że Katowice są gospodarzem pierwszych spotkań towarzyskich męskiej reprezentacji. W tym roku również tak będzie. Mekka polskiej siatkówki wraz z Sosnowcem będzie gościć turniej towarzyski, podczas którego zobaczymy drużyny Polski, Bułgarii (aktualnego wicemistrza świata), Serbii oraz Ukrainy. W Sosnowcu Biało-Czerwoni zagrają 20 maja, natomiast w Katowicach 22 i 23 maja.

Kolejnym przystankiem w reprezentacyjnej trasie będzie Liga Narodów. Tradycyjnie została ona podzielona na trzy turnieje interkontynentalne, które zwieńczy rywalizacja ośmiu najlepszych drużyn w Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Inauguracja rozgrywek nastąpi w dniach 10-14 czerwca. Polacy zagrają w chińskiej Linyi, gdzie oprócz gospodarzy wystąpią Kubańczycy, Słoweńcy, Ukraińcy i Japończycy. Drugi turniej z udziałem Biało-Czerwonych odbędzie się w dniach 24-28 czerwca w Gliwicach. Podopieczni Grbicia będą mieć za rywali Argentynę, Niemcy, Belgię, Turcję i Chiny. Trzeci termin to 15-19 lipca i Chicago, gdzie nasi zawodnicy będą walczyli z Francją, Brazylią, Chinami i Bułgarią.

W dalszej drodze do celu, jakim są wrześniowe mistrzostwa Europy, polscy siatkarze zatrzymają się w Krakowie, gdzie w dniach 28-30 sierpnia odbędzie się XXIII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Wiadomo już, że prócz Polaków wystąpią w nim Słoweńcy, Francuzi i Amerykanie.

Stacją końcową międzynarodowych rozgrywek będą mistrzostwa Europy, które w terminie 09-26 września odbędą się w Bułgarii, Finlandii, Rumuni i we Włoszech. Warto dodać, że reprezentacja Polski będzie broniła tytułu wywalczonego przed trzema laty we Włoszech.

Kiedy grają polscy siatkarze w sezonie reprezentacyjnym? Terminarz meczów reprezentacji Polski: Liga Narodów, Memoriał Wagnera, mistrzostwa Europy

Turniej towarzyski Alei Gwiazd Siatkówki:

20 maja: Polska - Serbia

22 maja: Polska - Ukraina

23 maja: Polska - Bułgaria

Liga Narodów - I turniej interkontynentalny - Linyi, Chiny:

10 czerwca, godz. 7:00: Polska - Kuba

11 czerwca, godz. 14:00: Polska - Słowenia

12 czerwca, godz. 14:00: Polska - Japonia

14 czerwca, godz. 7:00: Polska - Ukraina

Liga Narodów - II turniej interkontynentalny - Gliwice:

24 czerwca, godz. 20:00: Polska – Belgia

25 czerwca, godz. 20:00: Polska – Turcja

27 czerwca, godz. 17:00: Polska – Niemcy

28 czerwca, godz. 20:00: Polska – Argentyna

Liga Narodów - III turniej interkontynentalny - Chicago, USA:



15 lipca, godz. 19:00: Polska - Bułgaria

18 lipca, godz. 3:00: Polska - Brazylia

18 lipca, godz. 23:00: Polska - Francja

20 lipca, godz. 3:00: Polska - USA

Liga Narodów - turniej finałowy - Ningbo, Chiny: 29 lipca - 2 sierpnia

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera: 28-30 sierpnia

Dokładny terminarz meczów Polaków zostanie opublikowany po ogłoszeniu go przez organizatorów.

Mistrzostwa Europy 2026:

10 września, godz. 16:00: Polska – Portugalia

12 września, godz. 16:00: Polska – Izrael

13 września, godz. 19:00: Polska – Macedonia Północna

15 września, godz. 19:00: Polska – Ukraina

16 września, godz. 19:00: Polska – Bułgaria

Należy wspomnieć, że w terminarzu Polaków mogą pojawić się kolejne spotkania. Biało-Czerwoni w poprzednich latach, w ramach przygotowań do najważniejszych turniejów, często rozgrywali mecze towarzyskie. Tak może być i tym razem.

W poprzednim sezonie reprezentacja Polski zdobyła złote medale Ligi Narodów. Stanęła także na najniższym stopniu podium mistrzostw świata.