Kiedy grają polscy siatkarze w sezonie reprezentacyjnym? Terminarz
Już w maju reprezentacja Polski siatkarzy pod wodzą Nikoli Grbicia rozpocznie kolejny sezon kadrowy. Gdzie i kiedy gra reprezentacja Polski? Sprawdź terminarz turniejów.
Stało się tradycją, że Katowice są gospodarzem pierwszych spotkań towarzyskich męskiej reprezentacji. W tym roku również tak będzie. Mekka polskiej siatkówki wraz z Sosnowcem będzie gościć turniej towarzyski, podczas którego zobaczymy drużyny Polski, Bułgarii (aktualnego wicemistrza świata), Serbii oraz Ukrainy. W Sosnowcu Biało-Czerwoni zagrają 20 maja, natomiast w Katowicach 22 i 23 maja.
Kolejnym przystankiem w reprezentacyjnej trasie będzie Liga Narodów. Tradycyjnie została ona podzielona na trzy turnieje interkontynentalne, które zwieńczy rywalizacja ośmiu najlepszych drużyn w Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.
Inauguracja rozgrywek nastąpi w dniach 10-14 czerwca. Polacy zagrają w chińskiej Linyi, gdzie oprócz gospodarzy wystąpią Kubańczycy, Słoweńcy, Ukraińcy i Japończycy. Drugi turniej z udziałem Biało-Czerwonych odbędzie się w dniach 24-28 czerwca w Gliwicach. Podopieczni Grbicia będą mieć za rywali Argentynę, Niemcy, Belgię, Turcję i Chiny. Trzeci termin to 15-19 lipca i Chicago, gdzie nasi zawodnicy będą walczyli z Francją, Brazylią, Chinami i Bułgarią.
W dalszej drodze do celu, jakim są wrześniowe mistrzostwa Europy, polscy siatkarze zatrzymają się w Krakowie, gdzie w dniach 28-30 sierpnia odbędzie się XXIII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Wiadomo już, że prócz Polaków wystąpią w nim Słoweńcy, Francuzi i Amerykanie.
Stacją końcową międzynarodowych rozgrywek będą mistrzostwa Europy, które w terminie 09-26 września odbędą się w Bułgarii, Finlandii, Rumuni i we Włoszech. Warto dodać, że reprezentacja Polski będzie broniła tytułu wywalczonego przed trzema laty we Włoszech.
Turniej towarzyski Alei Gwiazd Siatkówki:
20 maja: Polska - Serbia
22 maja: Polska - Ukraina
23 maja: Polska - Bułgaria
Liga Narodów - I turniej interkontynentalny - Linyi, Chiny:
10 czerwca, godz. 7:00: Polska - Kuba
11 czerwca, godz. 14:00: Polska - Słowenia
12 czerwca, godz. 14:00: Polska - Japonia
14 czerwca, godz. 7:00: Polska - Ukraina
Liga Narodów - II turniej interkontynentalny - Gliwice:
24 czerwca, godz. 20:00: Polska – Belgia
25 czerwca, godz. 20:00: Polska – Turcja
27 czerwca, godz. 17:00: Polska – Niemcy
28 czerwca, godz. 20:00: Polska – Argentyna
Liga Narodów - III turniej interkontynentalny - Chicago, USA:
15 lipca, godz. 19:00: Polska - Bułgaria
18 lipca, godz. 3:00: Polska - Brazylia
18 lipca, godz. 23:00: Polska - Francja
20 lipca, godz. 3:00: Polska - USA
Liga Narodów - turniej finałowy - Ningbo, Chiny: 29 lipca - 2 sierpnia
Memoriał Huberta Jerzego Wagnera: 28-30 sierpnia
Dokładny terminarz meczów Polaków zostanie opublikowany po ogłoszeniu go przez organizatorów.
Mistrzostwa Europy 2026:
10 września, godz. 16:00: Polska – Portugalia
12 września, godz. 16:00: Polska – Izrael
13 września, godz. 19:00: Polska – Macedonia Północna
15 września, godz. 19:00: Polska – Ukraina
16 września, godz. 19:00: Polska – Bułgaria
Należy wspomnieć, że w terminarzu Polaków mogą pojawić się kolejne spotkania. Biało-Czerwoni w poprzednich latach, w ramach przygotowań do najważniejszych turniejów, często rozgrywali mecze towarzyskie. Tak może być i tym razem.
W poprzednim sezonie reprezentacja Polski zdobyła złote medale Ligi Narodów. Stanęła także na najniższym stopniu podium mistrzostw świata.