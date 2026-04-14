Poznaliśmy szczegóły pierwszych meczów polskich siatkarzy w 2026 roku. "Trzeba budować coś innego"
Zespoły Serbii, Ukrainy i Bułgarii będą rywalami polskich siatkarzy w towarzyskim turnieju, który zostanie rozegrany w dniach 20-23 maja w Sosnowcu i Katowicach. Zawody zainaugurują sezon reprezentacyjny biało-czerwonych.
Sebastian Świderski: Dziękuję za to, że możemy tu rozpoczynać sezon kadrowy
Arkadiusz Chęciński: To dla mnie zaszczyt
Marcin Krupa: Po raz kolejny witamy wielką siatkówkę w naszym mieście
- Turniej będzie mocno obsadzony, bo to pierwszy rok, kiedy zaczynają się kwalifikacje do igrzysk olimpijskich. Rozpoczniemy tymi zawodami sezon kadrowy. W tym roku czeka nas Liga Narodów i najważniejsza impreza, jaka będą mistrzostwa Europy. Zwycięstwo w nich daje bezpośredni awans do igrzysk. Wszystkie reprezentacje chcą się więc przygotować jak najlepiej - powiedział prezes PZPS Sebastian Świderski.
Tak mają wyglądać składy klubów PlusLigi w sezonie 2026/2027
Przyznał, że nie denerwuje się u progu rozgrywek reprezentacyjnych.
- W czwartek mamy spotkanie z trenerem kadry Nikolą Grbiciem. Będziemy rozmawiać o sezonie, o zawodnikach, którzy do niego przystąpią – przekazał.
Zaznaczył, że selekcjoner co roku uzupełnia skład, modyfikuje go.
- Bardzo chciał mieć Marcina Janusza w zespole, jednak zawodnik – z powodu problemów zdrowotnych - zrezygnował i trzeba budować coś innego. Już w zeszłym roku – biorąc pod uwagę te kwestie - postawił na Marcina Komendę i Jana Firleja. Powoła prawdopodobnie młodych rozgrywających. Nikola skupia się nie tylko na tym, co tu i teraz, ale też na tym, co ma być za dwa, trzy lata – powiedział szef federacji.
Nie ukrywał, że odetchnął z dużą ulgą po uniewinnienia siatkarza Bogdanki LUK Lublin Mikołaja Sawickiego.
- Natomiast mnie bardziej martwi, jak mogło do tego dość, że zawodnik stracił praktycznie cały sezon. Nie mógł nawet trenować. Trzeba się zastanowić nad tym, co zrobić, aby takich sytuacji nie było. Aby wrócić na wysoki poziom będzie potrzebował dużo czasu i ciężkiej pracy. Najważniejsze, żeby się nie załamał i przeszedł przez to „suchą stopą” – podsumował Świderski.
Mecze polskich siatkarzy w 2026 roku
Polacy na początek zagrają 20 maja z Serbią w Sosnowcu, a pozostałe dwa spotkania - z Ukrainą (22.05) i Bułgarią (23.05) - odbędą się w katowickim Spodku.
Prezydent Katowic Marcin Krupa przypomniał, że w Alei Gwiazd Siatkówki, zlokalizowanej niedaleko hali, znajduje się już 50 tablic, upamiętniających zawodników, trenerów i działaczy.
- W tym roku zostanie odsłoniętych kolejnych sześć tablic. Spodek ma swoją atmosferę, to tu w 2014 roku nasi siatkarze wywalczyli mistrzostwo świata – wspomniał.