Wiemy, gdzie siatkarze rozpoczną sezon kadrowy! Tam zagra reprezentacja Polski

Stało się już tradycją, że Katowice są gospodarzem pierwszych spotkań towarzyskich męskiej reprezentacji. W tym roku, wraz z Sosnowcem, będą gościć Turniej Towarzyski, podczas którego, poza Polską, zobaczymy również drużyny Bułgarii (aktualnego wicemistrza świata), Serbii oraz Ukrainy. O szczegółach planów związanych z reprezentacyjną siatkówką opowiedzieli podczas wtorkowej konferencji prasowej w Katowicach: Marcin Krupa – Prezydent Katowic, Arkadiusz Chęciński – Prezydent Sosnowca oraz Sebastian Świderski – Prezes PZPS.

ZOBACZ TAKŻE: Ci trenerzy mają prowadzić kluby PlusLigi w sezonie 2026/2027. Zmiany i powroty!

20 maja w Sosnowcu czekają na nas spotkania Polska – Serbia oraz Bułgaria – Ukraina. Po dniu przerwy drużyny przeniosą się do Katowic. Tam 22 maja odbędą się mecze Polska – Ukraina oraz Bułgaria – Serbia, a na zakończenie turnieju, 23 maja, zobaczymy spotkania Polska–Bułgaria i Ukraina–Serbia. Wydarzenie odbędzie się w katowickim Spodku, który w 2026 roku obchodzi swoje 55. urodziny. Został uroczyście otwarty w 1971 roku, a jego futurystyczna forma od ponad pół wieku stanowi ikonę Katowic. To miejsce setek koncertów i wydarzeń sportowych, które zapisały się w pamięci milionów uczestników w kraju i za granicą.

Od lat Polska Siatkówka i Katowice ściśle ze sobą współpracują, a o katowickim Spodku nie mówi się inaczej niż o „mekce polskiej siatkówki”. Nasze miasto gościło liczne siatkarskie wydarzenia, w tym historyczny finał Mistrzostw Świata Polska-Brazylia w 2014 r., gdy po 40 latach nasza reprezentacja ponownie została najlepszą drużyną globu. W przyszłym roku FIVB Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn ponownie zagoszczą w Polsce, a jednym z miast gospodarzy będą oczywiście Katowice – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

- Przedsmakiem tego wydarzenia będą cztery spotkania towarzyskie, które 22 i 23 maja rozegrane zostaną w katowickim Spodku. Dlatego już dzisiaj zapraszam do Katowic miłośników siatkówki i kibiców polskiej reprezentacji na to wydarzenie. Wspólnie zapełnijmy Spodek i stwórzmy wspaniałą atmosferę siatkarskiego święta – dodał prezydent.

- Niezwykle nam miło po raz kolejny gościć w Sosnowcu reprezentację Polski w siatkówce mężczyzn. W Arenie Sosnowiec Polacy grali już z Ukrainą i Niemcami, teraz czas zmierzyć się z Serbią. Ponadto fani siatkówki w mieście będą mogli obejrzeć w akcji zespoły Bułgarii i Ukrainy, które rozegrają tu swoje starcie. Frekwencja na meczach siatkarskich w Sosnowcu pokazuje, że takie wydarzenia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Arena Sosnowiec to także przystań dla zespołu z Zawiercia, który w naszym obiekcie rozgrywa mecze pucharowe jak również play-off w rozgrywkach ligowych. Współpraca miasta z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej układa się znakomicie i liczymy na to, że w niedalekiej przyszłości będziemy informować o kolejnych siatkarskich wydarzeniach w naszym mieście - podkreślił Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

- Bardzo się cieszę, że sezon 2026 zainaugurujemy na Śląsku i w Zagłębiu, bo to region silnie związany z siatkówką. Turniej towarzyski w Sosnowcu i w Katowicach będzie pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy i okazją do przeglądu ich formy w rozpoczynających się rozgrywkach kadrowych – skomentował prezes PZPS Sebastian Świderski.

- Niesamowitą gratką dla kibiców będzie na pewno kolejna edycja Alei Gwiazd Siatkówki, czwarta pod egidą PZPS. Serdecznie zapraszamy wszystkich do śledzenia tych wydarzeń. Czeka nas łącznie sześć meczów, w tym trzy z udziałem reprezentacji Polski. Katowice i Sosnowiec to nasi sprawdzeni partnerzy, dlatego wiemy, że razem stworzymy niezapomniane widowisko - dodał prezes związku.



Dokładna kolejność i godziny meczów Turnieju Towarzyskiego zostaną podane już niebawem. Bilety trafią do sprzedaży pod koniec kwietnia.

PI, Informacja Prasowa, PZPS