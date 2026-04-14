Wicemistrz olimpijski opuścił klub PlusLigi! To koniec wspólnej drogi

Siatkówka

Łukasz Kaczmarek oficjalnie rozstał się z JSW Jastrzębskim Węglem. Wicemistrz olimpijski oraz wielokrotny medalista PlusLigi występował w zespole od 2024 roku i zdobył z klubem między innymi Puchar Polski czy brązowy medal Ligi Mistrzów.

Łukasz Kaczmarek

Zawodnika oficjalnie pożegnano w mediach społecznościowych klubu.

 

- Będąc tu, można było odczuć, że ludzie mieli w sercu ten klub. To miasto żyło siatkówką i tym klubem. Życzę temu klubowi, by jego kibice mogli mieć taką samą radość z niego, jaką mieli w ostatnich latach - powiedział Łukasz Kaczmarek cytowany przez media JSW Jastrzębskiego Węgla.

 

Łukasz Kaczmarek (rocznik 1994) to wicemistrz olimpijski (2024), wicemistrz świata (2022) i złoty medalista mistrzostw Europy (2023) z reprezentacją Polski. W przeszłości reprezentował barwy klubów SMS PZPS Łódź, Victoria Wałbrzych (2013-15), Cuprum Lubin (2015-18), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2018-24). Od 2024 roku grał w JSW Jastrzębskim Węglu.


Zgodnie z medialnymi doniesieniami od nowego sezonu Kaczmarek ma zasilić barwy Asseco Resovii Rzeszów.

 

JSW Jastrzębski Węgiel z kolei nie zagra w kolejnym sezonie PlusLigi z powodów finansowych. Jest duża szansa, że mieście wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski będzie występował Barkom Każany Lwów. – Wierzę, że wrócimy do ekstraklasy, tylko potrzebujemy czasu – mówi prezes klubu Adam Gorol.

 

