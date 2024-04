Ogromna ulga dla ZAKSY. Lider zespołu zostaje!

Za Grupa Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle jeden z najgorszych sezonów w historii klubu. Siatkarze, nękani przez cały sezon kontuzjami, zakończyli go przedwcześnie, plasując się na 10. pozycji. Od kiedy zespół z województwa opolskiego pojawił się na mapie najwyższej ligi, nie zdarzyło się, by nie zagrał w fazie play-off. Aż do teraz.

ZOBACZ TAKŻE: Świetne informacje dla siatkarzy Jastrzębskiego Węgla! I to tuż przed finałem

Wiadomo już, że z klubem pożegna się Aleksander Śliwka. Został on już nawet pożegnany przez kibiców. Mówi się również o odejściu Bartosza Bednorza i Łukasza Kaczmarka. Nie da się ukryć, że trzon drużyny wielokrotnych mistrzów Polski rozpadnie się.

Nie wszyscy czołowi zawodnicy jednak odejdą. Włodarze zespołu w poniedziałek poinformowali, ze kontrakt na kolejny sezon przedłużył środkowy David Smith. To będzie już szósty rok Amerykanina w barwach ZAKSY.

Smith to jedno z najważniejszych ogniw z drużynie. Wywalczył mistrzostwo Polski (2022) oraz trzykrotnie Puchar i Superpuchar. W swojej gablotce ma również najcenniejsze z najcenniejszych trofeów - trzy zwycięstwa w Lidze Mistrzów.