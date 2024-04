Świetne informacje dla siatkarzy Jastrzębskiego Węgla! I to tuż przed finałem

Uznany szkoleniowiec prowadzi jastrzębian już drugi sezon. W tym czasie wywalczył mistrzostwo Polski, Superpuchar. W zeszłym sezonie zajął także drugie miejsce w Lidze Mistrzów, w finale po tie-breaku ulegając Grupa Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

W tym sezonie będzie okazja jeszcze poprawić te osiągnięcia. Zespół z Jastrzębia-Zdroju ponownie zagra o mistrzostwo. Rywalami będą siatkarze Aluronu CMC Warta Zawiercie. Na tym jednak ich sezon się nie skończy. Kolejny rok z rzędu czeka ich jeszcze walka o najważniejsze trofeum klubowe - finał Ligi Mistrzów. O triumf zagrają z Itas Trentino.

Jak ogłosił klub, kontrakt Argentyńczyka został przedłużony o rok.

– Nie miałem najmniejszych wątpliwości, że w budowie składu drużyny na przyszły sezon kluczową rolę odgrywać będzie nasz obecny szkoleniowiec. Zależało mi na tym, by nasz zespół dalej prowadził tak wysokiej klasy fachowiec, jak Marcelo Mendez i miał do dyspozycji ludzi, z którymi tak dobrze i efektywnie pracuje. Cieszę się, że ze strony Marcelo także była wola i chęć kontynuowania dalszej współpracy - powiedział Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla.

Miłych słów nie szczędził także sam Mendez. Podkreślił, że dobrze czuje się w tym miejscu i bardzo zżył się z zawodnikami oraz członkami sztabu szkoleniowego.

– Zostaję na kolejny sezon, ponieważ kocham ten Klub. Jest to profesjonalny klub, z rzeszą kibiców, ze znakomitymi zawodnikami. Jest to po prostu świetne miejsce, by dobrze pracować. Czuję się tutaj jak w domu. Jest mi tu dobrze z moimi ludźmi ze sztabu, z siatkarzami i wszystkimi, którzy tworzą ten Klub – skomentował Marcelo Mendez, cytowany na stronie klubowej.

Pierwsze spotkanie finałowe Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie zostanie rozegrane w środę o 20:30. Transmisja w Polsacie Sport.