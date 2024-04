Polskie siatkarki rozpoczęły zgrupowanie. Przed nimi duże wyzwania

Dla siatkarek będzie to wyjątkowy sezon, bowiem po 16 latach Polska znów wystąpi na igrzyskach olimpijskich. Zanim jednak biało-czerwone udadzą się do Paryża, czeka je ważny sprawdzian, jakim będzie udział w Lidze Narodów. Włoski szkoleniowiec na pierwsze w tym roku zgrupowanie kadry powołał 30 zawodniczek, ale wiadomo, że treningi rozpocznie znacznie skromniejsza grupa. A to dlatego, że jeszcze kilka reprezentantek kraju gra w swoich klubach i walczy o medale.

Od początku zgrupowania będzie m. in. sześć zawodniczek ŁKS Commercecon Łódź, w tym m.in. Klaudia Alagierska-Szczepaniak i Zuzanna Górecka, które z powodu kontuzji nie grały w reprezentacji w poprzednim sezonie. Na pierwszych zajęciach pojawią się również Malwina Smarzek z VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore i Olivia Różański z Volley Bergamo 1991.

"Dziewczyny w poniedziałek przeszły w Warszawie badania, skąd udały się do Spały. Zawodniczki z Polic i Rzeszowa, które w piątek zakończyły rozgrywki, dołączą do nas za tydzień w poniedziałek. Co do siatkarek Grota Budowanych Łódź i BKS-u Bielsko-Biała, to musimy poczekać aż zakończy się rywalizacja o brązowy medal (we wtorek rozegrany zostanie czwarty mecz, ew. piąty zaplanowany jest na piątek - PAP). Dziewczyny muszą też dostać kilka dni wolnego" - powiedział PAP drugi trener reprezentacji Nicola Vettori.

Jak dodał, prawdopodobnie za tydzień na zgrupowanie przyjadą trener Lavarini, Magdalena Stysiak i Martyna Czyrniańska, którzy w niedzielę rozgrywali ostatni mecz finałowy ligi tureckiej. Fenerbahce Opet Stambuł Lavariniego i Stysiak wygrało 3:0 i siegnęło po trofeum. Czyrniańska (Eczacibasi Dynavit Stambuł) musiała zadowolić się srebrnym medalem.

Najpóźniej do kadry dołączy rozgrywająca Joanna Wołosz z Prosecco-Doc Imoco Conegliano. Kapitan i najbardziej doświadczona siatkarka reprezentacji jest jeszcze zaangażowana w finałową batalię w Serie A, a 5 maja czeka ją finał Ligi Mistrzyń; jej klub zmierzy się z innym włoskim zespołem Allianz Vero Volley Mediolan.

Kadrowiczki w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale będą trenować przez najbliższy tydzień, a następnie przeniosą się do Szczyrku. W dniach 9-10 maja rozegrają w Bielsku-Białej dwa spotkania towarzyskie z Holandią. To będą jedyne sparingi przed inauguracją kolejnej edycji Ligi Narodów. Biało-czerwone, które w ubiegłym roku zdobyły brązowy medal, rywalizację rozpoczną 14 maja w tureckiej Antalyi. W pierwszym turnieju zmierzą się z Włochami, Francją, Holandią i Japonią.

