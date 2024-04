Zmiany w klubie PlusLigi! Pożegnano trzech siatkarzy

Siatkarze PSG Stali Nysa przegrali w pierwszym meczu o siódme miejsce w Olsztynie 1:3. W rewanżu we własnej hali pokonali Indykpol AZS 3:1, wygrali też w złotym secie 15:13.

Zobacz także: Decyzja zapadła! Siatkarz reprezentacji Argentyny w przyszłym sezonie zagra w polskim klubie

– Siódme miejsce to zadowalająca pozycja na koniec sezonu. W tym sezonie zdecydowanie szybciej zapewniliśmy sobie udział w fazie play-off. Byliśmy też stosunkowo blisko najlepszej czwórki. W poprzednim sezonie łatwo przegraliśmy batalię o awans do półfinałów. Tym razem walczyliśmy jak równy z równym z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Niewiele zabrakło, abyśmy doprowadzili do złotego seta – stwierdził trener PSG Stali Daniel Pliński.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Po zakończeniu niedzielnego meczu ogłoszono, że z nyskiego zespołu odchodzą: libero Kamil Dembiec, atakujący Maciej Muzaj oraz chorwacki rozgrywający Tsimafei Zhukouski. Z drużyną rozstanie się również asystent trenera Paweł Potoczak.

Najdłużej z tej trójki zawodników barwy Stali reprezentował Dembiec, który trafił do Nysy w 2019 roku i grał tu przez pięć sezonów. Zhukouski występował w tej drużynie dwa lata, a Muzaj w obecnym sezonie.

– Dziękuję za piękne dwa lata w Nysie – powiedział do kibiców Tsimafei Zhukouski.