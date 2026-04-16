Wszystko jasne! Grbić wskazał nowego kapitana kadry pod nieobecność Kurka

Trener reprezentacji Polski, Nikola Grbić, ogłosił 37-osobową szeroką kadrę na sezon 2026. Największym nieobecnym w tym gronie jest dotychczasowy kapitan, Bartosz Kurek. Podczas czwartkowej konferencji prasowej selekcjoner ujawnił, kto przejmie opaskę kapitańską pod nieobecność 37-latka.

W czwartek przerwę od gry w reprezentacji ogłosił w mediach społecznościowych Norbert Huber. Powodem są poważne problemy zdrowotne, z jakimi środkowy zmagał się w ostatnim czasie.

 

Na liście nie ma także dwóch dotychczas etatowych kadrowiczów, którzy w ostatnich tygodniach ogłosili zakończenie reprezentacyjnej kariery - rozgrywającego Marcina Janusza oraz libero Pawła Zatorskiego.

 

Szkoleniowiec zrezygnował natomiast z lidera kadry z 2023 roku, atakującego Łukasza Kaczmarka. Zabrakło również rozgrywającego Grzegorza Łomacza.

 

W kadrze zabrakło jednak przede wszystkim Kurka, który od lat stanowił o jej sile i pełnił funkcję kapitana.

 

Podczas czwartkowej konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji Polski ujawnił, kto przejmie tę rolę pod nieobecność 37-latka. Wybór padł na Aleksandra Śliwkę.

 

- Oczywiście, że to będzie Olek. Przyjedzie na zgrupowanie od razu i będzie z nami od samego początku przygotowań - zapowiedział Grbić.

 

W tym roku Biało-Czerwonych czekają przede wszystkim mistrzostwa Europy. Zanim jednak dojdzie do imprezy docelowej, kadrowicze rozegrają między innymi spotkania w ramach Ligi Narodów, a także mecze towarzyskie.

 

ŁO, Polsat Sport; PAP
