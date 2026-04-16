"Gang Łysego" bez "Łysego"! Dlaczego Bartosz Kurek nie zagra w reprezentacji?

Bartosz Kurek zadebiutował w reprezentacji Polski niemal dziewiętnaście lat temu - 1 czerwca 2007 w wygranym 3:1 meczu Ligi Światowej z Argentyną. Od tego czasu był regularnie powoływany do kadry, z którą odniósł wiele sukcesów. Najważniejsze to srebro igrzysk olimpijskich w Paryżu (2024), mistrzostwo (2018) i wicemistrzostwo świata (2022) oraz dwa tytuły mistrza Europy (2009, 2023).

W 2022 roku Kurek został kapitanem drużyny narodowej, szefem "Gangu Łysego", jak określili polską kadrę kibice. W obecnym sezonie 37-letni atakujący występuje w lidze japońskiej, w drużynie Tokyo Great Bears. Brak tego zawodnika w szerokiej kadrze na sezon 2026 jest więc dla wielu kibiców sporym zaskoczeniem. Czy to oznacza koniec wspaniałej reprezentacyjnej kariery Kurka?

– To jeszcze nie jest koniec reprezentacyjnej kariery Bartosza Kurka. Ja nie mówię, że on wróci, ale porozmawiamy sobie na ten temat przed następnym sezonem – powiedział trener Nikola Grbić.

– On nie jest teraz na takim poziomie, na jakim czuje się dobrze i nie gra w tym sezonie tak, jakby chciał. Jak widzieliśmy, miał w ostatnim sezonie problemy zdrowotne, nie jest już najmłodszy i dlatego musimy wziąć to pod uwagę. Jesteśmy w kontakcie, ale nie wiem, czy wróci, czy nie – dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

Cała rozmowa Pawła Sikory z Polsatu Sport z Nikolą Grbiciem w materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RM, Polsat Sport