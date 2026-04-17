Pech polskiego siatkarza! Kontuzja w przedostatnim meczu sezonu (WIDEO)

W drugim spotkaniu o piąte miejsce w PlusLidze PGE GiEK Skra Bełchatów pokonała Indykpol AZS Olsztyn 3:2. Bełchatowianie zdołali odwrócić losy meczu, choć od drugiego seta grali bez nominalnego atakującego. Kontuzji doznał Arkadiusz Żakieta, który musiał opuścić boisko.

Siatkarze PGE GiEK Skry Bełchatów otaczają kontuzjowanego Arkadiusza Żakietę.
Trener PGE GiEK Skry Krzysztof Stelmach w pierwszym i drugim meczu o piąte miejsce nie mógł skorzystać z usług brazylijskiego atakującego Alana Souzy. Zastępował go Arkadiusz Żakieta, ale na początku drugiego seta spotkania w Bełchatowie siatkarz upadł na parkiet.

 

Atakujący doznał najprawdopodobniej urazu mięśnia. Wspierany przez kolegów opuścił boisko, a zmienił go Zouheir El Graoui. Kilka minut później Żakieta udał się do szatni i stało się jasne, że nie będzie w stanie kontynuować gry.

 

Mimo poważnego osłabienia i braku nominalnego atakującego na boisku, bełchatowianie nie załamali się. Choć przegrywali już 0:2, zdołali odwrócić losy spotkania, pokonując rywali po tie-breaku. Wyrównali stan rywalizacji o piąte miejsce, którą rozstrzygnie trzecie spotkanie. Zaplanowano je na poniedziałek 20 kwietnia, a areną zmagań będzie olsztyńska Hala Urania.

 

Kontuzja Arkadiusz Żakiety w materiale wideo:

 

