Pech polskiego siatkarza! Kontuzja w przedostatnim meczu sezonu (WIDEO)
W drugim spotkaniu o piąte miejsce w PlusLidze PGE GiEK Skra Bełchatów pokonała Indykpol AZS Olsztyn 3:2. Bełchatowianie zdołali odwrócić losy meczu, choć od drugiego seta grali bez nominalnego atakującego. Kontuzji doznał Arkadiusz Żakieta, który musiał opuścić boisko.
Arkadiusz Żakieta - kontuzja w meczu z Indykpolem AZS Olsztyn
PGE GiEK Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn. Skrót meczu
Trener PGE GiEK Skry Krzysztof Stelmach w pierwszym i drugim meczu o piąte miejsce nie mógł skorzystać z usług brazylijskiego atakującego Alana Souzy. Zastępował go Arkadiusz Żakieta, ale na początku drugiego seta spotkania w Bełchatowie siatkarz upadł na parkiet.
Zobacz także: Poważna kontuzja siatkarki reprezentacji Polski! W tym sezonie już nie zagra
Atakujący doznał najprawdopodobniej urazu mięśnia. Wspierany przez kolegów opuścił boisko, a zmienił go Zouheir El Graoui. Kilka minut później Żakieta udał się do szatni i stało się jasne, że nie będzie w stanie kontynuować gry.
Mimo poważnego osłabienia i braku nominalnego atakującego na boisku, bełchatowianie nie załamali się. Choć przegrywali już 0:2, zdołali odwrócić losy spotkania, pokonując rywali po tie-breaku. Wyrównali stan rywalizacji o piąte miejsce, którą rozstrzygnie trzecie spotkanie. Zaplanowano je na poniedziałek 20 kwietnia, a areną zmagań będzie olsztyńska Hala Urania.
Kontuzja Arkadiusz Żakiety w materiale wideo:
