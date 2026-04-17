Pech polskiego siatkarza! Kontuzja w przedostatnim meczu sezonu (WIDEO)

Trener PGE GiEK Skry Krzysztof Stelmach w pierwszym i drugim meczu o piąte miejsce nie mógł skorzystać z usług brazylijskiego atakującego Alana Souzy. Zastępował go Arkadiusz Żakieta, ale na początku drugiego seta spotkania w Bełchatowie siatkarz upadł na parkiet.

Atakujący doznał najprawdopodobniej urazu mięśnia. Wspierany przez kolegów opuścił boisko, a zmienił go Zouheir El Graoui. Kilka minut później Żakieta udał się do szatni i stało się jasne, że nie będzie w stanie kontynuować gry.

Mimo poważnego osłabienia i braku nominalnego atakującego na boisku, bełchatowianie nie załamali się. Choć przegrywali już 0:2, zdołali odwrócić losy spotkania, pokonując rywali po tie-breaku. Wyrównali stan rywalizacji o piąte miejsce, którą rozstrzygnie trzecie spotkanie. Zaplanowano je na poniedziałek 20 kwietnia, a areną zmagań będzie olsztyńska Hala Urania.

Kontuzja Arkadiusz Żakiety w materiale wideo:

RM, Polsat Sport