Poważna kontuzja siatkarki reprezentacji Polski! W tym sezonie już nie zagra

Siatkówka

Podstawowa środkowa BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała Aleksandra Gryka nie zagra już w tym sezonie - poinformował w piątek klub. Wszystko przez kontuzję, której zawodniczka nabawiła się podczas środowego spotkania.

Siatkarki BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała i UNI Opole podczas meczu o trzecie miejsce w Tauron Lidze. Na boisku widoczni są ratownicy medyczni pomagający kontuzjowanej zawodniczce.
fot. Polsat Sport
Aleksandra Gryka z poważną kontuzją

W środę odbył się pierwszy mecz o trzecie miejsce w Tauron Lidze. Naprzeciwko siebie stanęły ekipy BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała oraz UNI Opole.

 

W premierowym secie tego starcia przy sześciopunktowej przewadze BKS (12:18) kontuzji doznała jedna z podstawowych zawodniczek klubu z Bielska-Białej - Aleksandra Gryka. Siatkarka nadepnęła na stopę przeciwniczki, po czym upadła na boisko, z którego za chwilę została zniesiona.

 

Teraz przedstawiciele klubu zabrali głos w sprawie stanu zdrowia zawodniczki. Jak się okazuje, Gryka w tym sezonie już nie pojawi się boisku.

 

"Wciąż nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja bielskiej środkowej, ale na pewno jest to uraz, który eliminuje Olę z gry do końca sezonu" - można przeczytać na stronie internetowej klubu. 

 

W rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzą Opolanki 1-0, po wygranej u siebie 3:1. Drugi mecz odbędzie się w sobotę w Bielsku-Białej. 

 

Polsat Sport, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ALEKSANDRA GRYKABKS BOSTIK ZGO BIELSKO-BIAŁASIATKÓWKATAURON LIGA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

