Poważna kontuzja siatkarki reprezentacji Polski! W tym sezonie już nie zagra

W środę odbył się pierwszy mecz o trzecie miejsce w Tauron Lidze. Naprzeciwko siebie stanęły ekipy BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała oraz UNI Opole.

ZOBACZ TAKŻE: To wyglądało groźnie! Siatkarka reprezentacji Polski zniesiona z boiska

W premierowym secie tego starcia przy sześciopunktowej przewadze BKS (12:18) kontuzji doznała jedna z podstawowych zawodniczek klubu z Bielska-Białej - Aleksandra Gryka. Siatkarka nadepnęła na stopę przeciwniczki, po czym upadła na boisko, z którego za chwilę została zniesiona.

Teraz przedstawiciele klubu zabrali głos w sprawie stanu zdrowia zawodniczki. Jak się okazuje, Gryka w tym sezonie już nie pojawi się boisku.

"Wciąż nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja bielskiej środkowej, ale na pewno jest to uraz, który eliminuje Olę z gry do końca sezonu" - można przeczytać na stronie internetowej klubu.

W rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzą Opolanki 1-0, po wygranej u siebie 3:1. Drugi mecz odbędzie się w sobotę w Bielsku-Białej.

Polsat Sport, PAP