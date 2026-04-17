Pożegnali się z siatkarską Ligą Narodów. Reprezentacja rozpoczyna nowy rozdział

W składzie reprezentacji Holandii znalazło się wielu młodych zawodników. Będą oni rywalizowali w rozgrywkach Ligi Europejskiej, w której Pomarańczowi zmierzą się z Macedonią Północną, Luksemburgiem, Chorwacją, Bośnią i Hercegowiną, Gruzją i Słowacją.

– Koncentrujemy się na młodzieży i rozwijaniu nowego pokolenia. Mamy również w składzie wielu doświadczonych zawodników, na których możemy liczyć w wyjątkowych sytuacjach – skomentował powołania trener Joel Banks.

Nimir Abdel-Aziz, podobnie jak kilku innych czołowych siatkarzy - Michiel Ahyi, Ewoud Gommans, Wessel Keemink czy Luuc van der Ent nie zagrają w Lidze Europejskiej, ale mogą pojawić się w kadrze na wrześniowe mistrzostwa Europy. Bennie Tuinstra nie wyzdrowiał jeszcze po poważnej kontuzji, a Michael Parkinson zakończył karierę.

Skład reprezentacji Holandii siatkarzy na Ligę Europejską 2026:

rozgrywający: Joris Berkhout, Tom Boumans, Markus Held, Freek de Weijer

przyjmujący: Yannick Bak, Guus Boer, Youri Ebbelaar, Luuk de Groot, Saimen Hage, Tom Koops, Jordi van Laar, Rik van Solkema

atakujący: Yvo Lunsing, Sil Meijs, Sjors Tijhuis

środkowi: Lars Ent, Thom van der Ent, Siebe Korenblek, Fabian Plak, Dion Verweij, Twan Wiltenburg, Beau Wortelboer

libero: Alek Aleksow, Jeffrey Klok.