Francja bez największych gwiazd! Andrea Giani ogłosił kadrę siatkarzy

Powołania Andrei Gianiego potwierdziły znaczącą przebudowę składu, a wręcz zmianę pokoleniową we francuskiej kadrze. Wśród dwudziestu siatkarzy powołanych na Ligę Narodów 2026 znaleźli się zaledwie czterej mistrzowie olimpijscy z Paryża - Antoine Brizard, Trevor Clevenot, Theo Faure oraz Timothee Carle (wówczas rezerwowy).

Lista nieobecnych jest długa. Benjamin Toniutti, dotychczasowy kapitan Trójkolorowych, oficjalnie zakończył reprezentacyjną karierę. Kilka wielkich gwiazd, jak choćby Earvin Ngapeth czy Jenia Grebennikov, tego lata będzie odpoczywać.

Szansę dostanie kilku młodych i obiecujących zawodników. Wśród nich znaleźli się Hilir Henno i Mathis Henno - bracia, którzy bardzo dobrze prezentowali się w obecnym sezonie PlusLigi. Kolejnym przyjmującym z tej listy, który spędził ostatni sezon w Polsce jest Antoine Pothron z PGE GiEK Skry Bełchatów. Do kadry wraca doświadczony atakujący Stephen Boyer, złoty medalista olimpijski z Tokio, który nie załapał się do składu na Paryż.

Kadra reprezentacji Francji na Ligę Narodów siatkarzy 2026:

rozgrywający: Antoine Brizard (kapitan), Thomas Gill, Amir Tizi-Oualou.

przyjmujący: Timothee Carle, Trevor Clevenot, Hilir Henno, Mathis Henno, Antoine Pothron, Thomas Pujol

atakujący: Stephen Boyer, Theo Faure, Nathan Feral

środkowi: Mousse Gueye, Francois Huetz, Daniel Iyegbekedo, Joris Seddik, Simon Magnin, Haukea Mare

libero: Benjamin Diez, Luca Ramon.