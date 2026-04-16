Dwunastu nowych siatkarzy! Oni zadebiutują w reprezentacji Polski

Dwunastu debiutantów znalazło się w szerokiej kadrze reprezentacji siatkarzy na sezon 2026, którą przedstawił selekcjoner Nikola Grbić. Siedmiu z nich w poprzednim sezonie grało w klubach PlusLigi, trzech w PLS 1. Lidze, a po jednym we Francji i Stanach Zjednoczonych.





Zobacz także: Wielcy nieobecni kadry Grbicia. Tych siatkarzy zabrakło na liście

Którzy z tych zawodników zaliczą w obecnym sezonie oficjalny debiut w reprezentacji? Kto zagra w Lidze Narodów? Trener Grbić udowodnił już, że potrafi młodych zawodników wprowadzić do kadry i dać im szansę zagrać o stawkę. Przykładem jest środkowy Jakub Nowak, który przed rokiem trafił do drużyny narodowej z pierwszoligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki i w debiutanckim sezonie wywalczył medale Ligi Narodów i mistrzostw świata.

Polacy, po rozegraniu w maju meczów towarzyskich, rozpoczną zmagania w Lidze Narodów. Najważniejszą imprezą obecnego sezonu reprezentacyjnego są mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane w dniach 9-26 września w Bułgarii, Finlandii, Rumunii oraz we Włoszech. Polacy bronią tytułu, stawką jest także wywalczenie kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

Kim są siatkarze debiutujący w reprezentacji Polski w 2026 roku? W jakich klubach grali w minionym sezonie? Sprawdź w galerii zdjęć: