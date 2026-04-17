Znowu tie-break! Zacięta rywalizacja o piąte miejsce w PlusLidze

Od pierwszych akcji meczu przewagę uzyskała drużyna z Olsztyna. Mocnym atutem gości była zagrywka, a asy Jana Hadravy (1:3), Pawła Halaby (2:6) i Jakuba Majchrzaka (8:12) pozwoliły zbudować przewagę. W pewnym momencie gospodarze przegrywali 12:17, ale wówczas zerwali się do walki. Zmniejszyli różnicę przy zagrywkach Bartłomieja Lemańskiego (15:17), później złapali kontakt (17:18). Trzymali go jeszcze do stanu 21:22, kluczowe akcje padły jednak łupem Indykpolu AZS. Jan Hadrava atakiem blok-aut wywalczył piłkę setową (21:24), a punktowy blok zamknął seta (22:25).

Na początku drugiej partii urazu doznał Arkadiusz Żakieta. W kadrze bełchatowian nie było Alana Souzy, gospodarze musieli więc grać z trzema nominalnymi przyjmującymi. Ta sytuacja zdeprymowała bełchatowian, co wykorzystali rywale (4:9). Mocną bronią olsztynian był w tym secie blok, a w środkowej części seta goście jeszcze powiększyli przewagę (10:17). Skra zerwała się do walki przy zagrywkach Kamila Szymendery (14:17), ale Indykpol AZS spokojnie utrzymał korzystny wynik w końcówce. Błąd serwisowy rywali dał im ostatni punkt (20:25).

W trzecim secie, po wyrównanym początku (7:7), trzy akcje z rzędu wygrali olsztynianie (7:10). W odpowiedzi gospodarze popisali się niecodzienną serią... dziewięciu wygranych akcji (16:10), gdy zagrywał Grzegorz Łomacz. Goście dostali zadyszki, co wykorzystali bełchatowianie, którzy nie oddali już prowadzenia w tej partii. Antoine Pothron wywalczył piłkę setową, a po chwili Bartłomiej Lemański zaskoczył rywali zagrywką i ustalił wynik na 25:18.

Siatkarze Indykpolu AZS wrócili do gry w czwartym secie i w środkowej jego części odskoczyli rywalom na kilka punktów (8:11). Przyjezdni utrzymywali minimalną przewagę, ale Skra nie rezygnowała i wyrównała w końcówce po dwóch asach Daniela Chitigoi (21:21). Gospodarze wygrali też kluczowe akcje tej odsłony - Bartłomiej Lemański skutecznym atakiem wywalczył piłkę setową, a po chwili olsztynianie posłali piłkę w aut (25:23).

Skra i AZS rozgrywały czwarty mecz w obecnym sezonie i po raz trzeci decydował tie-break. Przy zmianie stron dwa oczka zaliczki mieli gospodarze (8:6). Goście wyrównali (10:10), ale końcówkę lepiej rozegrali siatkarze z Bełchatowa, którzy wygrali cztery ostatnie akcje. Rywale popełnili błąd w polu serwisowym, skutecznie zaatakował Zouheir El Graoui, asa dołożył Daniel Chitigoi i znów El Graoui, którego atak zakończył to spotkanie (15:11).

Najwięcej punktów: Daniel Chitigoi (16), Zouheir El Graoui (16), Bartłomiej Lemański (16), Antoine Pothron (16), Mateusz Nowak (15) - Skra; Jan Hadrava (25), Paweł Halaba (13), Karol Borkowski (13) - AZS. MVP: Daniel Chitigoi (11/27 = 41% skueczności w ataku + 5 asów).

PGE GiEK Skra Bełchatów – Indykpol AZS Olsztyn 3:2 (22:25, 20:25, 25:18, 25:23, 15:11)

Skra: Grzegorz Łomacz, Antoine Pothron, Mateusz Nowak, Arkadiusz Żakieta, Daniel Chitigoi, Bartłomiej Lemański – Kamil Szymura (libero) oraz Maksym Kędzierski (libero), Zouheir El Graoui, Kajetan Kubicki, Kamil Szymendera. Trener: Krzysztof Stelmach.

AZS: Karol Borkowski, Jakub Majchrzak, Jan Hadrava, Paweł Halaba, Seweryn Lipiński, Johannes Tille – Jakub Ciunajtis (libero) oraz Łukasz Kozub, Arthur Szwarc, Kuba Hawryluk, Paweł Cieślik, Mateusz Janikowski, Dawid Siwczyk. Trener: Daniel Pliński.

Stan rywalizacji do dwóch zwycięstw 1–1. Trzeci mecz zostanie rozegrany w poniedziałek 20 kwietnia w Olsztynie.

