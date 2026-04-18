Kiedy finały siatkarskiej PlusLigi? Daty i godziny meczów

Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała fazę zasadniczą PlusLigi. W ćwierćfinale rywalizowała z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, wygrywając 2–1 (2:3, 3:1, 3:1). W 1/2 finału Jurajscy Rycerze pewnie pokonali Asseco Resovię (3:0, 3:0).

Bogdanka LUK Lublin zasadniczą część sezonu zakończyła na trzecim miejscu w tabeli. W 1/4 finału lublinianie ograli PGE GiEK Skrę Bełchatów (3:0, 3:0), a w półfinale wyeliminowali PGE Projekt Warszawa (3:1, 3:1).

Rywalizacja Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin będzie powtórką finału sprzed roku. Bogdanka wygrała wówczas rywalizację 3–1 (3:0, 3:0, 1:3, 3:0) i wywalczyła nie tylko pierwsze złoto, ale też pierwszy medal w historii klubu. Zawiercianie nigdy jeszcze nie stanęli na najwyższym stopniu podium. Grali w dwóch ostatnich finałach, musieli jednak zadowolić się srebrem (2024, 2025); mają też w kolekcji brązowy medal wywalczony w 2022 roku.

Finałowa rywalizacja toczyć się będzie do trzech wygranych meczów, ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego meczu będzie zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli, czyli Aluron CMC Warta Zawiercie.

Pierwsze spotkanie zaplanowano na sobotę 25 kwietnia i zostanie ono rozegrane w Sosnowcu. Później rywalizacja przeniesie się do Lublina (środa 29 kwietnia), a trzeci mecz z Jurajskimi Rycerzami w roli gospodarza zostanie rozegrany w kolejną sobotę - 2 maja. Jeśli trzy spotkania nie wyłonią mistrza Polski, kolejne terminy zaplanowano na 6 oraz 9 maja.

Transmisje meczów siatkarskiej PlusLigi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Terminarz meczów finałowych PlusLigi:

2026-04-25: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin (sobota, godzina 14.45)

2026-04-29: Bogdanka LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 17.30)

2026-05-02: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin (sobota)

2026-05-06: Bogdanka LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa - ewentualnie)

2026-05-09: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin (sobota - ewentualnie).

