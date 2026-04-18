Półfinały PlusLigi. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Osiem czołowych drużyn fazy zasadniczej wywalczyło awans do fazy play-off, a ćwierćfinały wyłoniły najlepszą czwórkę obecnego sezonu. W półfinałach Aluron CMC Warta Zawiercie mierzyła się z Asseco Resovią, a PGE Projekt Warszawa z Bogdanką LUK Lublin.

Jurajscy Rycerze w pierwszym spotkaniu pewnie pokonali w Sosnowcu Asseco Resovię 3:0. W drugim starciu w Rzeszowie również ograli przeciwników w trzech setach i jako pierwsi zameldowali się w finale.

PGE Projekt Warszawa przegrał u siebie w pierwszym spotkaniu z Bogdanką LUK Lublin 1:3.

Transmisje meczów siatkarskiej PlusLigi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

PlusLiga 2026 - wyniki półfinałów:

2026-04-12: Aluron CMC Warta Zawiercie – Asseco Resovia Rzeszów 3:0 (25:22, 25:21, 26:24).

2026-04-18: Asseco Resovia Rzeszów – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (16:24, 17:25, 23:25)

Stan rywalizacji play off (do dwóch zwycięstw): 2–0 dla Aluron CMC Warty (awans).

2026-04-13: PGE Projekt Warszawa – Bogdanka LUK Lublin 1:3 (27:25, 14:25, 24:26, 22:25)

2026-04-18: Bogdanka LUK Lublin – PGE Projekt Warszawa

Stan rywalizacji play off (do dwóch zwycięstw): 1–0 dla Bogdanki.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport