Siatkarska dominacja w półfinale PlusLigi! Ograli rywali bez straty seta

Spotkanie lepiej rozpoczęli zawiercianie - po asie Mateusza Bieńka było 2:6. Gospodarze szybko wyrównali 7:7, ale siatkarze Aluronu znów odskoczyli rywalom po dwóch punktowych zagrywkach Jurija Gladyra (8:11). Od tego momentu Jurajscy Rycerze grali konsekwentnie, skutecznie w ataku (73%) i powiększali przewagę (9:14, 15:22). Rzeszowianie ułatwili rywalom zadanie, popełniając dziewięć błędów własnych. Atak Aarona Russella dał piłkę setową, a po chwili Miguel Tavares zamknął asem pierwszą część meczu (16:25).

Początek drugiej odsłony podobny do poprzedniej - przewagę uzyskali goście (3:6), rzeszowianie odrobili straty (6:6), ale później siatkarze Aluronu znów dyktowali warunki gry (7:10). W środkowej części seta wygrali serię akcji przy zagrywkach Bartłomieja Bołądzia i odskoczyli na sześć oczek (12:18). Końcówka pod kontrolą zawiercian. Blok dał im piłkę setową (16:24), a atak Bołądzia ostatni punkt (17:25).

Zawiercianie przeważali od pierwszych akcji trzeciej partii (0:3), nie zwalniali tempa i powiększyli przewagę (5:9, 9:14). Siatkarze Asseco Resovii nie rezygnowali. W końcówce wygrali cztery kolejne akcje, gdy zagrywał Karol Butryn i odrobili straty (22:22). Kibice na Podpromiu doczekali się wreszcie emocji, ale kluczowe akcje padły łupem Jurajskich Rycerzy. Aaron Russell wywalczył piłkę meczową, a po chwili Jurij Gladyr asem serwisowym przypieczętował awans zawiercian do finału (23:25).



Skrót meczu Resovia - Aluron:





Najwięcej punktów: Karol Butryn (13), Klemen Cebulj (10) - Resovia; Aaron Russell (12), Bartłomiej Bołądź (12), Mateusz Bieniek (10) - Aluron. Gospodarze ustępowali rywalom w ataku (49%-53%), gorzej punktowali zagrywką (1-7) oraz blokiem (4-6) i popełnili więcej błędów własnych (aż 25, przy 12 zawiercian). MVP: Bartłomiej Bołądź (10/14 = 71% skuteczności w ataku + 2 bloki).

Asseco Resovia Rzeszów – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (16:25, 17:25, 23:25)

Resovia: Danny Demyanenko, Karol Butryn, Artur Szalpuk, Mateusz Poręba, Marcin Janusz, Yacine Louati – Paweł Zatorski (libero) oraz Klemen Cebulj, Wiktor Nowak, Jakub Bucki, Michał Potera (libero), Erik Shoji. Trener: Massimo Botti.

Aluron: Jurij Gladyr, Miguel Tavares, Aaron Russell, Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Bartosz Kwolek – Jakub Popiwczak (libero) oraz Jakub Nowosielski, Kyle Ensing. Trener: Michał Winiarski.

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 2–0 dla Aluron CMC Warty. Drużyna z Zawiercia awansowała do finału PlusLigi.

