Oni już ze sobą grali! Jak wyglądała walka o złoto PlusLigi w zeszłym sezonie?
Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka LUK Lublin zmierzą się ze sobą w wielkim finale PlusLigi. Nie jest to pierwszy raz, gdy właśnie te ekipy będą walczyły o złoto. Taka sama sytuacja miała bowiem miejsce w poprzednim sezonie. Jak rok temu wyglądała walka o mistrzostwo Polski? Przeżyjmy to jeszcze raz.
Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. Skrót meczu
Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie. Skrót meczu
Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. Skrót meczu
Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie. Skrót meczu
W poprzednim sezonie Warta Zawiercie i Bogdanka uplasowały się kolejno na trzecim i czwartym miejscu rundy zasadniczej. W półfinałach obie ekipy potrzebowały aż trzech meczów, by udowodnić swoją wyższość: Jurajscy Rycerze nad PGE Projektem Warszawa, a Lublinianie nad Jastrzębskim Węglem.
30 kwietnia Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka LUK Lublin stanęły w szranki o złoto. Pierwsze starcie, które odbywało się na terenie Jurajskich Rycerzy, dość niespodziewanie zakończyło się gładkim zwycięstwem Lublinian 3:0.
Parę dni później Wilfredo Leon i spółka poszli za ciosem i wygrali również u siebie. I tym razem spotkanie zakończyło się w trzech setach. Co ciekawe, Lublinianie całkowicie rozbili zespół gości; triumfowali 25:14, 25:21 i 25:14.
Warta nie złożyła jednak broni. W kolejnym meczu w Sosnowcu siatkarze prowadzeni przez Michała Winiarskiego wyraźnie wzięli się w garść i zaczęli odrabiać straty. Tym razem mecz padł ich łupem (3:1).
W hali Globus w Lublinie to Bogdanka postawiła kropkę nad "i". Po raz trzeci w rywalizacji finałowej bez straty seta ograła rywali, przypieczętowując tym samym zdobycie pierwszego w historii mistrzostwa Polski.
Jak będzie w tym roku?Przejdź na Polsatsport.pl