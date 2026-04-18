Siatkarze Bogdanki zagrają o złoto! Pewne zwycięstwo w półfinale

Siatkarze Bogdanki udanie otworzyli półfinałową konfrontację (5:2 - po asie Wilfredo Leona, 10:5) i dominowali w dalszej części seta (16:7). Grali skuteczniej od rywali w ataku, cztery punkty dołożyli blokiem i popełnili mniej błędów od rywali. Wygrali zdecydowanie 25:14, a ostatni punkt dał im autowy atak rywali.

Druga odsłona przyniosła zdecydowanie lepszą grę siatkarzy PGE Projektu, dzięki czemu oglądaliśmy wyrównaną walkę obu ekip. Przy grze punkt za punkt wynik długo krążył wokół remisu (8:8, 18:18) i losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Zepsuta zagrywka gości dała Bogdance piłkę setową (24:23), ale Kevin Tillie skutecznym atakiem rozpoczął grę na przewagi. W niej ataki Wilfredo Leona i Mateusza Malinowskiego przesądziły o wygranej lublinian (26:24).

Na początku trzeciego seta minimalną przewagę uzyskali siatkarze Projektu (4:6) i powiększyli ją po serii wygranych akcji przy zagrywkach Jana Firleja (7:13). Później gospodarze przegrywali 8:16, ale w polu serwisowym pojawił się Wilfredo Leon i różnica zmalała do czterech oczek (12:16). To był jednak tylko przebłysk lublinian, którzy nie utrzymali jakości gry z poprzednich setów. Goście grali pewnie, skutecznie i dowieźli wyraźną przewagę do końca. W ostatniej akcji skutecznie zaatakował ze środka Jakub Kochanowski (18:25).

Gospodarze wrócili w kolejnym secie i od początku starali się narzucić rywalom swoją grę (5:2, 10:5). Projekt próbował gonić wynik, ale siatkarze Bogdanki mknęli już do finału. Gdy Wilfredo Leon popisał się serią znakomitych zagrywek (trzy asy!), lublinianie prowadzili (18:9). Aleks Grozdanov efektownym uderzeniem wywalczył piłkę meczową (24:16), a po ataku Jacksona Younga (25:17) siatkarze Bogdanki mogli świętować awans do finału.

Skrót meczu Bogdanka - Projekt:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Wilfredo Leon (18), Mateusz Malinowski (12), Aleks Grozdanov (10), Jackson Young (10) - Bogdanka; Bartosz Gomułka (17), Bartosz Bednorz (12) - Projekt. MVP: Wilfredo Leon (10/21 = 48% skuteczności w ataku + 6 asów + 2 bloki).

Bogdanka LUK Lublin w meczach o złoto zmierzy się z Aluron CMC Wartą Zawiercie, który - również w dwóch meczach - wyeliminował Asseco Resovię. Będzie to powtórka finału sprzed roku, a wówczas mistrzostwo Polski wywalczyli lublinianie.

Bogdanka LUK Lublin – PGE Projekt Warszawa 3:1 (25:14, 26:24, 18:25, 25:17)

Bogdanka: Fynnian McCarthy, Mateusz Malinowski, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanov, Marcin Komenda, Jackson Young – Maciej Czyrek (libero) oraz Kewin Sasak, Daenan Gyimah, Mikołaj Sawicki. Trener: Stephane Antiga.

Projekt: Jakub Kochanowski, Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jurij Semeniuk, Bartosz Gomułka, Kevin Tillie – Damian Wojtaszek (libero) oraz Bartosz Firszt, Linus Weber, Michał Kozłowski, Karol Kłos. Trener: Kamil Nalepka.

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 2–O dla Bogdanki. Drużyna z Lublina wywalczyła awans do finału.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI