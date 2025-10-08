Kurek zwrócił się do kibiców. "To był zaszczyt". Zareagował nawet Stoch

Za nami siatkarski sezon reprezentacyjny, w którym Polska wywalczyła złoto Ligi Narodów oraz brąz mistrzostw świata. Do tych sukcesów walnie przyczynił się Bartosz Kurek, który w mediach społecznościowych zwrócił się do kibiców, dziękując im za wsparcie. Na słowa siatkarza zareagowali nie tylko jego koledzy z kadry, ale m.in. Kamil Stoch.

Kurek kolejny raz odegrał ważną rolę w kadrze Nikoli Grbicia, mimo że w końcówce turnieju na Filipinach doskwierały mu problemy zdrowotne. Kapitan naszej reprezentacji doprowadził Polskę do trzeciego miejsca na mistrzostwach świata. Mundialowy kurz już opadł i 37-letni siatkarz postanowił zwrócić się do fanów za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

 

"Siemanko, chciałem dać sobie trochę czasu po mistrzostwach żeby złapać trochę dystansu i odpocząć przede wszystkim mentalnie od tego, co się wydarzyło. Ostatnie parę miesięcy to dużo stresu, presji, walki z przeciwnościami, które naprawdę wiele mnie i moich bliskich kosztowało…. Tym bardziej doceniam, cieszę się i jestem dumny z tego, co udało się nam wywalczyć na Filipinach i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej" - przekazuje Kurek.

 

W dalszej części wiadomości były siatkarz Stali Nysa i Stoczni Szczecin dziękuje swoim kolegom z kadry, sztabowi szkoleniowemu, ale i lekarzom za pomoc w walce o powrót do zdrowia. Rzecz jasna nie zabrakło również podziękowań dla kibiców oraz bliskich.

 

"Dziękuję całej drużynie. To był zaszczyt i przyjemność, a kolejne medale to tylko kwestia czasu, Trenerowi i jego sztabowi, w tym specjalne podziękowania dla Rezomedica i niezastąpionego dr Żabierka i doktorów Głowackiego oraz Chrzanowskiego. Bez ich pomocy nie byłoby mnie w tym roku w kadrze. Wielkie dzięki dla was dla kibiców - to mega miłe czuć, że nasza praca jest doceniana i możemy liczyć zawsze na wsparcie. Na koniec najważniejsze podziękowania dla mojej rodzinki, mojej tarczy na wszystko na czele z najdzielniejszą Anią Kurek - kocham was" - zaznacza.

 

Treść, którą przekazał Kurek na Instagramie spotkała się z dużym odzewem nie tylko fanów, ale również kolegów z reprezentacji, takich jak Tomasz Fornal, Kewin Sasak, Artur Szalpuk i Kuba Kochanowski. Wśród komentarzy można znaleźć też wpis Kamila Stocha, który pogratulował medalu wywalczonego na Filipinach.

